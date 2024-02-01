AB Liderleri Ukrayna\'ya 50 Milyar Euro Ek Yardım Konusunda Anlaştı

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Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri bugün Brüksel'de AB Konseyi Özel Zirvesi'nde (EUCO) Ukrayna'ya yapılacak 50 milyar Euroluk ek yardım konusunda anlaştı. Yardımı, AB Konseyi Başkanı Charles Michel "Anlaştık" mesajıyla duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği'nin liderleri, Ukrayna'ya yapılacak 50 milyar Euroluk ek yardım konusunda anlaşmaya vardı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel yardımı sosyal medyadan şu açıklamayla duyurdu;

"Anlaştık. 27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar Avroluk bir destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bu, Ukrayna için istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir fonlamayı sağlıyor. AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor; neyin tehlikede olduğunu biliyoruz."

ORBAN'IN UKRAYNA VE AB YAKLAŞIMI

Geçen Aralık ayında yapılan Avrupa Zirvesi'nde olduğu gibi bu zirvede de Macar liderin Ukrayna'ya yönelik yardım paketini 'engelleyeceğine' dair endişeler bulunuyordu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kasım 2023'te partisi Fidesz'in kongresinde Ukrayna ve AB hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Orban, gelecek aylarda ciddi siyasi mücadeleler vereceklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda, Avrupa seçimlerine kadar bizi ciddi siyasi mücadeleler bekliyor. Ukrayna'ya verilen yanlış müzakerelere başlama sözünü düzeltmek de bizim görevimiz olacak, zira Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden ışık yılı kadar uzakta. Yaşlanan vücudun eğilimi gibi Avrupa Birliği de zayıflıyor. Vücudun bir kısmı ağrımaya başlar, bu ağrı geçmez, alışırsınız. Bir sonraki gelir, geçmez, ona da alışırsınız. Buna tekrar tekrar alışırsınız ve yavaş ama emin adımlarla hareket kabiliyetiniz daralır ve canlılığınız azalır. Bugün Brüksel'deki durum da budur. Dünya yenilenirken, tazelenirken ve ivme kazanırken Brüksel'in Avrupa modeli eskidi. Eğer yelkenlerimizdeki yeni rüzgarları yakalayamazsak, Avrupa gemimiz kaçınılmaz olarak yavaşlayacaktır" demişti.