AB, Lübnan'da Ateşkes Sağlanmasını Destekliyor - Son Dakika
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Dünya

AB, Lübnan'da Ateşkes Sağlanmasını Destekliyor

AB, Lübnan\'da Ateşkes Sağlanmasını Destekliyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'da ateşkes sağlamak için İsrail hükümetinden somut yanıt beklediklerini açıkladı ve uluslararası topluma katliamları durdurma çağrısında bulundu.

24.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Lübnan'da ateşkes sağlanmasını desteklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Lübnan'a geldiğini hatırlattı. Borrell, Berri-Hochstein görüşmesi sonrasında ateşkes önerisinin İsrail hükümetine iletildiğini belirterek, "Ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz" dedi.

AB'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Lübnan'da ateşkes sağlanmasını desteklediğini kaydeden Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes önerisini reddettiğini bildirdi.

AB olarak ordusuna 200 milyon avro tahsis etmeye hazır olduklarını da ifade eden Borrell, uluslararası toplumu Gazze'deki katliamları durdurmak için adım atmaya çağırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB, Lübnan'da Ateşkes Sağlanmasını Destekliyor - Son Dakika

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