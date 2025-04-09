Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak

Avrupa Birliği, Ukrayna\'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak

Avrupa Birliği ve Ukrayna, Ukrayna'daki enerji sektörü ve kritik altyapının yeniden inşası için 300 milyon euro finansman sağlamak üzere stratejik önemde beş anlaşma imzaladı.

09.04.2025 19:25
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Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasında Ukrayna'daki enerji sektörü ve kritik altyapının yeniden inşasına 300 milyon euro finansman sağlanması dahil stratejik önemde beş anlaşmaya imza atıldı.

AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi'nin 10. Toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Ukrayna ile ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için stratejik önemde beş anlaşmaya imza atıldı.

AB'DEN UKRAYNA'YA TAM 300 MİLYON EURO

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Nadia Calvino'nun da katılımıyla, Ukrayna'nın enerji ve kritik altyapısının yeniden inşasına yardımcı olmak amacıyla 300 milyon euro sağlanmasına yönelik üç anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar çerçevesinde merkezi ısıtma sistemleri ve enerji verimliliğin artırılmasına yatırım amacıyla 100 milyon euro, su temini ve atık su yönetiminin iyileştirilmesine yönelik projeler için 100 milyon euro ve su ısıtma ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası ile eğitim, sağlık ve konut alanlarındaki temel sosyal hizmetlerin modernizasyonu için 100 milyon euro finansman sağlanmasının planlandığı duyuruldu.

Brüksel ve Kiev arasında ayrıca Ukrayna'nın AB ile uzay ve sağlık hizmetleri alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik iki anlaşmaya daha imza atıldı.

"ÜLKENİN EKONOMİSİNİN TOPARLANMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Ukrayna'nın AB uzay programlarına katılımına ilişkin anlaşmanın Ukrayna'da uzay teknolojilerinin gelişimini teşvik edeceğini söyledi. Shmyhal, "Bu iş birliği, Ukraynalı işletmelerin Avrupa uzay pazarına entegre olmasına yardımcı olacak ve ülkenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Shmyhal, Ukrayna'nın tıbbi koruyucu ekipmanlara yönelik Ortak Tedarik Anlaşması'na katılımına ilişkin bir anlaşma da imzalandığını ve bu anlaşmanın ise Ukrayna'nın tıbbi ürünleri daha iyi şartlarda, daha hızlı ve istikrarlı miktarda temin etmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

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Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eyup Kaya:
    Gazze'ye gelince tık yok ikiyüzlü Avrupa bizdede 57 müslüman ülke var bizimkiler 4 yüzlü avrupayı geçtiler 1 0 Yanıtla
  • ahmet3353:
    canınız cehenneme 0 0 Yanıtla
  • C S:
    300 milyar Euro dur o 300 milyonu munasıp yerlerine birbirlerini 0 0 Yanıtla
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