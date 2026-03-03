ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik riskleri gerekçesiyle Orta Doğu'daki birçok ülkenin de bulunduğu 14 ülke için vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı yaptı.

14 ÜLKE İÇİN "AYRILIN TALİMATI"

Bakanlığın Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mora Namdar'ın, Reuters'a yaptığı açıklamaya göre; ABD vatandaşlarından ticari uçuşları kullanarak Bahreyn, İran, Irak, Mısır, İsrail, Ürdün, Kuveyt , Lübnan , Umman , Katar , Suudi Arabistan , Suriye , Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den ayrılmaları istendi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.