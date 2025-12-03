ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı - Son Dakika
Dünya

ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı

ABD, 19 ülkeden yapılan iltica başvurularını askıya aldı
03.12.2025 08:26
ABD, "yüksek riskli 19 ülke" vatandaşlarının bekleyen iltica başvurularını askıya aldı. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla iltica başvuruları askıya alınan 19 ülke arasında Afganistan, Türkmenistan, İran, Sudan ve Yemen de yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu.

PERSONELE TALİMAT VERİLDİ

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden söz konusu gelişme hakkında bilgi notu yayımlandı. Yönerge kapsamında kurum personeline, "kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)" ve yardım taleplerini askıya almaları" talimatı verildi.

İŞTE İLTİCA BAŞVURUSU ASKIYA ALINAN 19 ÜLKE

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı. Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti. Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı. Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

SALDIRGANIN CIA BAĞLANTISI

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    hep Müslüman ülkeler eşkıya terost usa ve Trump geri zekalı hirsitiyanlar edkiyasiniz hepiniz 4 2 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    Adam işi biliyor 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
