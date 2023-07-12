ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Tekrar bir araya gelmek harikaydı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Tekrar bir araya gelmek harikaydı

12.07.2023 22:38

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam NATO zirvesinde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teşekkür etti. Biden, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı.

"CESARETİNİZ VE LİDERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Biden "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

"UMARIM GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."

ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Tekrar bir araya gelmek harikaydı
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Tekrar bir araya gelmek harikaydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Tekrar bir araya gelmek harikaydı - Son Dakika
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