ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Tekrar bir araya gelmek harikaydı

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı.

"CESARETİNİZ VE LİDERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Biden "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

"UMARIM GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."