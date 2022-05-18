ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık

18.05.2022 19:02

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla ilgili Erdoğan'ın "NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz" açıklamalarından sonra ABD Başkanı Biden "Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için çalışmalarını hızlandıran Finlandiya ve İsveç'in resmi başvuru mektuplarını bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etmesinin bugün ABD'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

İki ülkenin NATO üyeliği hakkında ABD Başkanı Joe Biden da değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"KATILIMLARI NATO'YU GÜÇLENDİRECEK"

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi. Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

YARIN İKİ ÜLKENİN LİDERİYLE GÖRÜŞECEK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

ERDOĞAN: NATO'YU GÜVENSİZ HALE GETİRMEYE "EVET" DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin bugün AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunarak "Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Biz NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsNATOveç'te hala yürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz Biden: 'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz' Biden: 'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz'

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık - Son Dakika


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