ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde İsrail işgali altındaki Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını duyururken, sehven Gazze yerine iki kez "Ukrayna" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." şeklinde konuştu.
Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu. Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili konuşmasında Biden'ın Gazze yerine sehven iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.
ABD Başkanı Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Biden, İsrail ile görüşmelerinde, Gazze'ye denizden açılacak bir koridor üzerinden insani yardım ulaştırılması seçeneğini de görüştüklerini belirtti. Sınırda bekleyen yüzlerce insani yardım tırının geçişine İsrail tarafından izin verilmesi konusunda çalıştıklarını söyleyen Biden, "Gazze'ye havadan yardım atmak kesinlikle yeterli değil. Söz konusu olan masum insanların ve çocukların hayatı." şeklinde konuştu.
İsrail ile Hamas arasında 6 haftaya varabilecek geçici bir ateşkes için de çok çabaladıklarını ifade eden Biden, bu dönemde rehinelerin serbest bırakılabileceğini ve Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın girebileceğini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi - Son Dakika
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin 'ihtimal dışı' bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya güldü. Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.
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