Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi - Son Dakika
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Dünya

Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki günlerde İsrail işgali altında bulunan Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladığı esnada, sehven Gazze yerine iki kez ''Ukrayna'' demesi dikkat çekti.

02.03.2024 00:51  Güncelleme: 00:55
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ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde İsrail işgali altındaki Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını duyururken, sehven Gazze yerine iki kez "Ukrayna" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden'ın Gazze yerine Ukrayna demesi dikkat çekti
İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden

GAZZE YERİNE "UKRAYNA" DEDİ

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu. Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili konuşmasında Biden'ın Gazze yerine sehven iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.

İSRAİL TARAFIYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD Başkanı Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Biden'ın Gazze yerine Ukrayna demesi dikkat çekti
ABD Başkanı Joe Biden

DENİZDEN YARDIM ULAŞTIRILMASI SEÇENEĞİ DE MASADA

ABD Başkanı Biden, İsrail ile görüşmelerinde, Gazze'ye denizden açılacak bir koridor üzerinden insani yardım ulaştırılması seçeneğini de görüştüklerini belirtti. Sınırda bekleyen yüzlerce insani yardım tırının geçişine İsrail tarafından izin verilmesi konusunda çalıştıklarını söyleyen Biden, "Gazze'ye havadan yardım atmak kesinlikle yeterli değil. Söz konusu olan masum insanların ve çocukların hayatı." şeklinde konuştu.

İsrail ile Hamas arasında 6 haftaya varabilecek geçici bir ateşkes için de çok çabaladıklarını ifade eden Biden, bu dönemde rehinelerin serbest bırakılabileceğini ve Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın girebileceğini kaydetti.

Biden\'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna\'ya ineceğini söyledi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi - Son Dakika

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