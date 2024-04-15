ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

ABD Başkanı Biden'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudan ile görüşürken saatiyle oyması dikkat çekti.
Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilimin yarattığı kriz devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti.
Sık sık gafları ve kameralar karşısında sıra dışı hareketleri ile gündeme gelen Biden'ın Irak lideri konuşurken tavırları dikkat çekti. Kameraların yansıyan görüntülerde Biden'ın saati ile oynadığı görüldü.
İsrail'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi. Irak ve ABD'nin DAEŞ'i yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi.
Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani,Ortadoğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti. ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istedikerini belirten Sudani, ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti.
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
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