ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

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Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilimin yarattığı kriz devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Biden'ın Irak lideri konuşurken saatiyle oynadığı görüldü. Biden, Irak'ın ABD ile olan ilişkilerde tam ortaklık kurmak istediğini belirtirken, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

15.04.2024 21:47  Güncelleme: 21:57
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ABD Başkanı Biden'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudan ile görüşürken saatiyle oyması dikkat çekti.

Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilimin yarattığı kriz devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

IRAK BAŞBAKANI KONUŞURKEN SAATİ İLE OYNADI

Sık sık gafları ve kameralar karşısında sıra dışı hareketleri ile gündeme gelen Biden'ın Irak lideri konuşurken tavırları dikkat çekti. Kameraların yansıyan görüntülerde Biden'ın saati ile oynadığı görüldü.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

NELER KONUŞULDU?

İsrail'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi. Irak ve ABD'nin DAEŞ'i yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani,Ortadoğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti. ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istedikerini belirten Sudani, ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal Demir: Yazık bir zamanlar ülkelerin korkulu rüyası Irak ne hale geldi. ABD nin kuklası durumunda. 134 9 Yanıtla
  • Özgur Menekşe: bunlar yuzunden askerilerimizin kafasina cuval taktilar yazik bos yere valla 54 3 Yanıtla
  • Demokan Tükek: Vay be nereden nereye. Neredesin Saddam... 33 4 Yanıtla
  • Turhallı: İlaç saatim gelmişmi diye bakiyor 22 6 Yanıtla
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