ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın olunduğunu açıkladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın olunduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze\'de ateşkes anlaşmasına yakın olunduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere katılan tüm tarafları çabaları baltalamamaları konusunda uyardı. Biden, Doha'daki son müzakere turunun ardından ateşkese 'hiç olmadığı kadar yakın olunduğunu' açıkladı.

17.08.2024 09:59
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere katılan tüm tarafları çabaları baltalamamaları konusunda uyardı. Biden, Doha'daki son müzakere turunun ardından ateşkese 'hiç olmadığı kadar yakın olunduğunu' açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu değerlendirdi. Doha'daki görüşmeler sonrası açıklama yapan Biden, "Erken saatlerde Doha'daki müzakere ekibimden bir güncelleme aldım ve onları bugün sunulan kapsamlı köprü teklifini ortaya koymaya yönlendirdim. Emir Şeyh Tamim ve Cumhurbaşkanı Sisi ile ayrı ayrı görüşerek Doha'da son iki gündür devam eden görüşmelerde kaydedilen önemli ilerlemeyi gözden geçirdim. Ekiplerimiz önümüzdeki günlerde teknik çalışmaları sürdürmek üzere sahada kalacaklar ve üst düzey yetkililer hafta sonundan önce Kahire'de yeniden bir araya gelecekler.

Ayrıca Bakan Blinken'ı İsrail'in güvenliğine olan desteğimi teyit etmek, bu anlaşmanın sonuçlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürmek ve ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının artık görünür hale gelmesiyle birlikte bölgede hiç kimsenin bu süreci baltalayacak adımlar atmaması gerektiğinin altını çizmek üzere İsrail'e gönderiyorum" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da İsrail'e gönderdiğini ifade eden Biden, ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Gazze'de ateşkes müzakerelerine yeniden başlanması ve rehinelerin serbest bırakılmalarına ilişkin ortak bir açıklama yayınlamıştı. Açıklama sonrası, Doha'da başlayan müzakerelere İsrail 15 Ağustos'ta bir heyet göndermişti. Açıklamada, "Hem uzun süredir acı çeken Gazze halkını hem de uzun süredir acı çeken rehineleri ve ailelerini derhal rahatlatmanın zamanı gelmiştir. Ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir. Üçümüz ve ekiplerimiz aylardır yorulmak bilmeden çalışarak bir çerçeve anlaşma oluşturduk ve şu anda masada sadece uygulamaya ilişkin ayrıntılar kaldı. Bu anlaşma Başkan Biden tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde ana hatlarıyla açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla onaylanan ilkelere dayanmaktadır. Arabulucular olarak, gerekirse, kalan uygulama sorunlarını tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde çözen nihai bir köprü önerisi sunmaya hazırız. Kalan tüm açıkların kapatılması ve anlaşmanın daha fazla gecikmeden uygulanmaya başlanması için her iki tarafa da 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de acil görüşmelere yeniden başlamaları çağrısında bulunduk" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın olunduğunu açıkladı - Son Dakika

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