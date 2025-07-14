ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO\'ya göndereceğim

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'YA 50 GÜN SÜRE VERDİ"

Trump, " Rusya'dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde ( Ukrayna'yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

NATO ARACILIĞIYLA UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATI

Trump, "Bugün Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, "(Ukrayna'ya) Patriotlar dahil en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." dedi.

"UKRAYNA İÇİN ASKERİ YARDIM KONTEYNERLERİ HAZIRLAYACAĞIZ"

NATO Genel Sekreteri Rutte ise, "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım." diye konuştu.

TRUMP 'KAZIKLANDIKLARINI' SAVUNMUŞTU

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.