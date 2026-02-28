ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık - Son Dakika
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

ABD Başkanı Trump: İran\'a büyük operasyon başlattık
28.02.2026 10:39  Güncelleme: 11:10
ABD Başkanı Trump: İran\'a büyük operasyon başlattık
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak operasyonuyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Rejim değişikliği hedeflendiğini söyleyen Trump, ''İran'a büyük operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonun başladığını resmen duyurdu. Trump, "ABD ordusu İran'a yönelik askeri operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik." dedi.

"HEDEFİMİZ İRAN REJİMİNDEN..."

"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Trump, "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz" dedi.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasının son bölümünde İran içindeki farklı gruplara doğrudan seslenen Trump, İslam Devrim Muhafızları, ordu mensupları ve polislere silah bırakma çağrısında bulundu. Silah bırakanlara tam dokunulmazlık sözü veren Trump, direnenlerin ise "kesin ölümle yüzleşeceğini" belirtti.

İRAN HALKINA: İŞİMİZ BİTTİĞİNDE HÜKÜMETİNİZİ DEVRALIN

İran halkına da sığınaklarda kalmaları ve evlerini terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Trump, operasyonlar bittiğinde yönetimi devralmaları çağrısı yaptı: "Dışarısı çok tehlikeli, her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın. Uzun yıllardır Amerika'nın yardımını istediniz ama hiçbir başkan benim bu gece yapmaya istekli olduğum şeyi yapmadı. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele alma zamanıdır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Apple User Apple User:
    rabbimde size oporasyon başlatsin 146 9 Yanıtla
    qm26gt8rx5 qm26gt8rx5:
    amin.. 49 6
    11361136jJ 11361136jJ:
    rabbin amerika yanında 7 26
  • FERİT AVCI FERİT AVCI:
    kuzey Kore’ye niye operasyon yapamadı yemedi iranın ABD ye nasıl bir tehditi veya tehlikesi olur vurabildiğine bağlı 41 3 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    iki şeytan zincirini koparmış, 33 2 Yanıtla
  • Nurettin Temiz Nurettin Temiz:
    ALLAH YARDIMCISI OLSUN İRAN'IN MÜSLÜMAN DEVLETLERİN BİRBİRİNİ TUTMAMASI HEPSİNİN SONUNU GETİRECEK. 9 0 Yanıtla
    İdris Uzun İdris Uzun:
    Baksana bize ses ediyor muyuz yok diğer Müslüman ülkelerinin de ses etmemesi o yüzden. Devekuşu misali :) 1 0
  • Nurettin Temiz Nurettin Temiz:
    BANA KALIRSA (2030) DA 6 0 Yanıtla
