ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
15.06.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump İran ve İsrail arasındaki savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, birçok savaşı bitirdiğini bunu da durduracağını iddia ederek, "İran ve İsrail yakında barışacak" dedi.

Tüm dünya Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında patlak veren savaşa gözünü dikti. Savaş her gün biraz daha şiddetlenirken, ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRUMP: İRAN VE İSRAİL ARASINDA YAKINDA BARIŞ OLACAK

Trump, İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını iddia etti. Trump, "Birçok savaşı durdurdum. Bunu da durduracağım. Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile İsrail arasındaki son çatışmada taraf olmadığını söyledi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu gece İran'a yönelik saldırıyla ABD'nin hiçbir ilgisi yok."

"İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ KANLI ÇATIŞMAYI SONA ERDİREBİLİRİZ"

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çöker. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz!!!"

İran ise, ABD ve müttefiklerini, Tahran'ın misilleme saldırılarını engellememeleri konusunda uyardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Donald Trump, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • melike.54:
    ya siz var ya harbi tiyatrocusunuz 70 2 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    Küçüğün abisi büyük ?? konuştu ahanda 35 2 Yanıtla
  • Aydın:
    bir git sen ya 31 4 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Deccalar Meydana Çıkıyor. 26 3 Yanıtla
  • Baki Kimya:
    biliyoruz 20 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
16:00
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama
Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 18:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.