ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Tüm dünya Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında patlak veren savaşa gözünü dikti. Savaş her gün biraz daha şiddetlenirken, ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRUMP: İRAN VE İSRAİL ARASINDA YAKINDA BARIŞ OLACAK

Trump, İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını iddia etti. Trump, "Birçok savaşı durdurdum. Bunu da durduracağım. Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile İsrail arasındaki son çatışmada taraf olmadığını söyledi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu gece İran'a yönelik saldırıyla ABD'nin hiçbir ilgisi yok."

"İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ KANLI ÇATIŞMAYI SONA ERDİREBİLİRİZ"

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çöker. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz!!!"

İran ise, ABD ve müttefiklerini, Tahran'ın misilleme saldırılarını engellememeleri konusunda uyardı.