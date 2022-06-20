ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Genç kızın ani ölümünden sonra yapılan soruşturmada katil Riley'in 28 yaşındaki iş arkadaşı çıktı.

İsmi Joshua Johnson olan çalışan, Riley'e çıkma teklifi etti. Genç kız Joshua'nın teklifini reddetti. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Joshua genç kızı rahatsız etmeye başladı.

Riley Whitelaw durumu müdürüne bildirdi ancak bu şikayet genç kızın sonu oldu.

Şirket müdürü, Joshua'yı Riley'in şikayeti üzerine uyardıklarını ve Riley'den uzak durması gerektiğini ona söylediklerini belirtti.

Riley'in çalıştığı iş yerinde erkek arkadaşı da çalışmaya başlayınca Joshua, kıskançlık krizine girip rahatsız edici davranışlarını artırdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Joshua'nın Riley'i öldürdükten sonra güvenlik kameralarını kırmaya çalıştığı görüldü. Genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cinayeti kabul etmeyen Joshua tutuklandı.