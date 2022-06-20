ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
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ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü

20.06.2022 17:02

Amerika Colorado'da 17 yaşındaki Riley Whitelaw, çalıştığı ofiste ölü halde bulundu. Aynı ofiste bulunan 28 yaşındaki Joshua Johnson'ın çıkma teklifini reddettiği gerekçesiyle genç kızı öldürdüğü ortaya çıkarken, katilin cinayeti işledikten sonra güvenlik kameralarını kırmaya çalıştığı görüldü.

Genç kızın ani ölümünden sonra yapılan soruşturmada katil Riley'in 28 yaşındaki iş arkadaşı çıktı.

17 yaşındaki genç kız çalıştığı ofiste ölü bulundu! Katili yakınındaki isim çıktı

İsmi Joshua Johnson olan çalışan, Riley'e çıkma teklifi etti. Genç kız Joshua'nın teklifini reddetti. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Joshua genç kızı rahatsız etmeye başladı.

Riley Whitelaw durumu müdürüne bildirdi ancak bu şikayet genç kızın sonu oldu.

17 yaşındaki genç kız çalıştığı ofiste ölü bulundu! Katili yakınındaki isim çıktı

Şirket müdürü, Joshua'yı Riley'in şikayeti üzerine uyardıklarını ve Riley'den uzak durması gerektiğini ona söylediklerini belirtti.

17 yaşındaki genç kız çalıştığı ofiste ölü bulundu! Katili yakınındaki isim çıktı

Riley'in çalıştığı iş yerinde erkek arkadaşı da çalışmaya başlayınca Joshua, kıskançlık krizine girip rahatsız edici davranışlarını artırdı.

17 yaşındaki genç kız çalıştığı ofiste ölü bulundu! Katili yakınındaki isim çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde Joshua'nın Riley'i öldürdükten sonra güvenlik kameralarını kırmaya çalıştığı görüldü. Genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cinayeti kabul etmeyen Joshua tutuklandı.

17 yaşındaki genç kız çalıştığı ofiste ölü bulundu! Katili yakınındaki isim çıktı
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