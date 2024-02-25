ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan "köstebek insanlar"ın gizli yaşamı ifşa oldu - Son Dakika
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Dünya

ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan "köstebek insanlar"ın gizli yaşamı ifşa oldu

ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine "Köstebek İnsanlar" adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

25.02.2024 13:50  Güncelleme: 14:02
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ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi.

ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan 'köstebek insanlar'ın gizli yaşamı ifşa oldu

TÜNELLERDE YAŞAYANLARIN HAYATI ORTAYA ÇIKTI

YouTube üzerinde yayınlanan bir videoda yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayanların hayatı ortaya çıktı. Labirentler yaşayanlar olası bir sel ihtimaline rağmen yeraltında yaşamaya alıştıklarını söylüyor.

ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan 'köstebek insanlar'ın gizli yaşamı ifşa oldu

BÜYÜK BİR KISMI UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Bu insanlar kendilerine "Köstebek İnsanlar" adını verirken buradaki insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Yeraltında akrep ve farelerin cirit attığı belirtilirken bazılarının da uyuşturucu bağımlılığı ve borçlar yüzünden yeraltına kaçtığı belirtildi.

ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan 'köstebek insanlar'ın gizli yaşamı ifşa oldu

BAZILARININ KİMLİĞİ BİLE YOK

Zifiri karanlık tünellerde bazen kavgaların çıktığını ve yeraltı tünellerinde bir hiyerarşinin olduğu da belirtildi. Bazılarının ise kimliklerinin bile olmadığı ve burada yaşamak zorunda kaldıkları aktarıldı. Resmi verilere göre Las Vegas'ın altındaki tüneller ABD'deki en büyük evsiz nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.

ABD\'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan "köstebek insanlar"ın gizli yaşamı ifşa oldu

Las Vegas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan 'köstebek insanlar'ın gizli yaşamı ifşa oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Harun Gür: Buraya gitmeye can atanlar ibret alsın. Vatanınızın kıymetini bilin. Türkiyede asla böyle bir şey olmaz. 57 49 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Ne yapacaklarını şaşırmışlar.. 43 9 Yanıtla
  • ZEKİ: Dünyaya düzen sağlamaya çalışacaklarına savaşlara harcadıkları paralardan biraz ülkelerindeki aç ve açıkta kalanlara Harcasınlar sahip çıksınlar. Kendi vatandaşına sahip çıkamayanın kimseye faydası olmaz.Gelişmişsin ama adam olamamışsın. 10 1 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Güzel ve çirkin isimli hollywood filminde bunların yaşamlarına ilişkin enstantaneler var. ABD dünyanın en zavallı ülkesidir. 7 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan "köstebek insanlar"ın gizli yaşamı ifşa oldu - Son Dakika
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