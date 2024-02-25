ABD\'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan "köstebek insanlar"ın gizli yaşamı ifşa oldu

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ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi.

TÜNELLERDE YAŞAYANLARIN HAYATI ORTAYA ÇIKTI

YouTube üzerinde yayınlanan bir videoda yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayanların hayatı ortaya çıktı. Labirentler yaşayanlar olası bir sel ihtimaline rağmen yeraltında yaşamaya alıştıklarını söylüyor.

BÜYÜK BİR KISMI UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Bu insanlar kendilerine "Köstebek İnsanlar" adını verirken buradaki insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Yeraltında akrep ve farelerin cirit attığı belirtilirken bazılarının da uyuşturucu bağımlılığı ve borçlar yüzünden yeraltına kaçtığı belirtildi.

BAZILARININ KİMLİĞİ BİLE YOK

Zifiri karanlık tünellerde bazen kavgaların çıktığını ve yeraltı tünellerinde bir hiyerarşinin olduğu da belirtildi. Bazılarının ise kimliklerinin bile olmadığı ve burada yaşamak zorunda kaldıkları aktarıldı. Resmi verilere göre Las Vegas'ın altındaki tüneller ABD'deki en büyük evsiz nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.