ABD'de Idalia Kasırgası'nın şiddetine dayanamayan otomobil takla atıp başka aracın üzerine düştü

ABD'nin Güney Carolina eyaletini vuran Idalia Kasırgası tüm gücüyle devam ederken, bölgeden gelen görüntüler ürküttü. Bir araç kasırganın etkisiyle takla atarak başka bir araca çarptı. ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'da acil durum ilan etti.

TAKLA ATIP BAŞKA ARACA ÇARPTI

ABD'de etkili olan Idalia Kasırgası hayatı felç etti. Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki araç, kasırganın şiddetiyle takla attı. Araç daha sonra başka bir araca çarptı. O anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BIDEN, ACİL DURUM İLAN ETTİ

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us web sitesine göre kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina'da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin hane elektriksiz kaldı. ABD Başkan Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. Böylece eyalete federal düzeyde yardımın önü açıldı.

KASIRGANIN HIZI 300 KİLOMETREYE ULAŞTI

Ulusal Kasırga Merkezinin paylaştığı bilgilere göre, Florida'nın Keaton Plajı'ndan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırganın hızı saatte yaklaşık 300 kilometreyi buldu.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, bölgede geniş çaplı elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, havalimanlarının kapanmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden oldu.

"TAHMİNLERİN ÇOK ÖTESİNDE YIKIMA YOL AÇABİLİR"

Sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyu 3 metreye yaklaşırken, Tampa ve Fort Myers gibi kıyı bölgelerinde sokakları kaplayan su seviyesinin hızla yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı açıklamada, Idalia'nın "tahminlerin çok ötesinde bir yıkıma yol açabileceği", etki alanının da haritalarda gösterilen bölgelerin dışına taşabileceği uyarısında bulundu.