ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı! - Son Dakika
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ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!

29.09.2022 12:36

ABD'de kasırganın yıkıcı etkisini aktarmak isteyen bir muhabir, yağmurdan korumak istediği mikrofonuna prezervatif takarak gündem oldu. Çoğu kişi bu manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken muhabirin yaptığı çılgınlığı olumlu karşılayanlar da oldu.

ABD'de hayatı durma noktasına getiren Ian Kasırgası bölgede büyük paniğe neden oldu. Her şeyi alıp götüren kasırgadan dolayı yıkıma uğrayan ülkede kasırganın Florida'ya doğru hareket edeceği aktarıldı. Zor şartlar hava durumuyla ilgili bilgi veren bir muhabirin aldığı ilginç önlem ise görenleri şaşırttı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

TV kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Kyla Galer, Florida'da yoğun sel ve yıkıma neden olan Ian Kasırgası'na ilişkin detayları sunduğu canlı yayının ardından yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

"BU MİKROFONLARI ISLATAMAYIZ"

Kyla, mikrofonun ıslanmasını önleyerek ekipmanını korumak için mikrofona prezervatif takarak canlı yayını sundu. İzleyiciler tarafından yanlış anlaşılmak istemeyen genç muhabir duruma açıklık getirdi. Kyla, "Evet bu sandığınız şey; yani bir prezervatif. Bu mikrofonları ıslatamayız ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapmalıyız" diye konuştu.

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

ŞAŞKINLIK YARATTI

Çoğu kişi görüntüleri paylaşım durum karşısında çok şaşırdıklarını dile getirse de birçok kişi muhabirin hareketini çok yanlış bulmadı.

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı
Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı
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