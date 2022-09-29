ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!

ABD'de hayatı durma noktasına getiren Ian Kasırgası bölgede büyük paniğe neden oldu. Her şeyi alıp götüren kasırgadan dolayı yıkıma uğrayan ülkede kasırganın Florida'ya doğru hareket edeceği aktarıldı. Zor şartlar hava durumuyla ilgili bilgi veren bir muhabirin aldığı ilginç önlem ise görenleri şaşırttı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

TV kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Kyla Galer, Florida'da yoğun sel ve yıkıma neden olan Ian Kasırgası'na ilişkin detayları sunduğu canlı yayının ardından yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BU MİKROFONLARI ISLATAMAYIZ"

Kyla, mikrofonun ıslanmasını önleyerek ekipmanını korumak için mikrofona prezervatif takarak canlı yayını sundu. İzleyiciler tarafından yanlış anlaşılmak istemeyen genç muhabir duruma açıklık getirdi. Kyla, "Evet bu sandığınız şey; yani bir prezervatif. Bu mikrofonları ıslatamayız ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapmalıyız" diye konuştu.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Çoğu kişi görüntüleri paylaşım durum karşısında çok şaşırdıklarını dile getirse de birçok kişi muhabirin hareketini çok yanlış bulmadı.