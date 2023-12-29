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ABD'de Maine eyaletinde Trump'ın seçime girmesi yasaklandı - Son Dakika
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ABD'de Maine eyaletinde Trump'ın seçime girmesi yasaklandı

Maine eyaletinin seçim kurulu başkanı Shenna Bellows, ABD Anayasası'nın 14. Maddesi'ne dayanarak Donald Trump'ın eyalette seçime girmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Benzer bir karar daha önce Colorado eyaletinde alınmıştı. Kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylanıp onaylanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ABD\'de Maine eyaletinde Trump\'ın seçime girmesi yasaklandı
29.12.2023 - 05:50,  Güncelleme: 05:51
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ABD’de Maine eyaletinin seçim kurulu başkanı, Donald Trump’ın eyalette seçime girmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Shenna Bellows bu kararını ABD Anayasası’nın 14. Maddesine dayandırdı.

Aynı madde üzerinden Colorado eyaletinde de benzer bir karar alınmıştı.

Söz konusu maddenin ilgili fıkrası, kamu görevlilerinin “devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım edemeyeceğini” öngörüyor.

Shenna Bellows, 2021’deki Kongre baskınına neden olduğunu savunarak Trump’ın ‘uygun aday olmadığını” kaydetti.

Colorado’dan sonra Maine’de de Trump’ın seçime girmesinin yasaklanması sonrası gözler bir kez daha ABD Yüksek Mahkemesi’ne çevrildi.

Söz konusu maddenin Trump için geçerli olup olmayacağı konusu Yüksek Mahkeme’de karara bağlanabilir.

Colorado’daki ilk yasak kararı sonrası eski başkanın avukatları Yüksek Mahkeme’yi işaret etmişti.

Shenna Bellows 34 sayfalık gerekçeli karar metninde, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına giden yolda, Trıum’ın taraftarlarını “yanlış iddialarla ateşlediğini” savundu.

Bellows, Trump bu dönemde yaptığı konuşmalarda, göstericilere “sakin ve barışçıl” olmalarını söylemesinin hareketlerinin etkisini azaltmadığını öne sürdü.

Bu karara kolay varmadığının da altını çizen Bellows, “daha önce hiçbir başkan adayı isyanla ilişkilenmemişti” gerekçesini paylaştı.

'Partizan bir Biden yanlısı' suçlaması

Trump’ın kampanya ekibi de hızlı bir yanıtla Shenna Bellows’u hedef aldı.

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, Bellows’u “aşırı partizan bir Biden yanlısı demokrat” olarak tanımladı.

Sözcü Cheung, Maine eyalet mahkemesine başvuru yapacaklarını da söyledi.

Gerekçe olarak sunulan 14. Madde ilk kez Amerikan İç Savaşı sonrası onaylandı ve yenilen taraftaki bazı güney eyaletleri temsilcilerinin kamu görevlerine dönmesini engellemek için uygulandı.

Daha önce New Hampshire, Minnesota ve Michigan eyaletlerinde de aynı gerekçeyle Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlerde yarışmaması gerektiği savıyla, hukuki girişimler başlatılmış, ancak bunların hiçbiri sonuç vermemişti.

ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Trump'ın seçimlerde yarışabilmesi için önce ön seçimler sonrası Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor.

Trump yapılan son kamuoyu yoklamalarında, Başkan Joe Biden'ın önünde görünüyor.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya ABD'de Maine eyaletinde Trump'ın seçime girmesi yasaklandı - Son Dakika

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