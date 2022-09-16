Dünyanın ilk uçan bisikleti görücüye çıktı! Fiyatı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Dünyanın ilk uçan bisikleti görücüye çıktı! Fiyatı ağızları açık bıraktı

16.09.2022 17:13

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı'nda 40 dakika boyunca havada kalabilen dünyanın ilk uçak bisikleti tanıtıldı. 100 km hıza ulaşabilen Hoverbike'ın ABD fiyatının 777 bin dolar yani 14 milyon lira olması bekleniyor.

Japon teknoloji şirketi AERWINS Technologies, dünyadaki ilk uçan bisikleti ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Havada 40 dakika boyunca kalabilen Hoverbike, saatte yaklaşık 100 km hıza ulaşabiliyor.

''STAR WARS'TAN YENİ ÇIKMIŞ GİBİYİM''

Otomobil fuarının başkanı ve uçan bisikletin test sürüşünü yapan Thad Szott, "Gerçekten 15 yaşında olduğumu hissediyorum. Star Wars'tan yeni çıkmış ve onların bisikletine atlamış gibiyim" ifadelerini kullandı. AERWINS Technologies'in kurucu CEO'su Shuhei Komatsu, insansız hava araçları da üretmeye başladıklarını belirtti.

DEĞERİ 777 BİN DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Komatsu, 2023'te ABD'de XTURISMO Hoverbike'ın daha küçük bir versiyonunu satma planlarının sürdüğünü ifade etti.-Hoverbike'ın Amerika'daki fiyatının 777 bin dolar (14.2 milyon TL) olması bekleniyor. Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar daha küçük, elektrikli bir model için maliyeti 50 bin dolara düşürmeyi umduğunu söyledi.14 Eylül'de başlayan otomobil fuarı 25 Eylül'e kadar devam edecek.

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Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın ilk uçan bisikleti görücüye çıktı! Fiyatı ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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