ABD\'den İran\'a Sert Uyarı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik bombardıman tehdidinde bulundu ve askeri gücünün zayıfladığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın mevcut askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını savunarak, Tahran yönetiminin kötü bir seçim yapması halinde ülkenin altyapı, elektrik ve enerji tesislerinin ağır bombardıman altında kalacağı tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın katılımıyla Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İranlı askeri yetkililere seslenen Hegseth, Tahran'ın adımlarını yakından takip ettiklerini belirterek, iki ülkenin askeri kapasiteleri arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ve ortada adil bir güç dengesinin olmadığını kaydetti.

İran'ın askeri gücünün büyük ölçüde kırıldığını ileri süren Hegseth, vurulan tesislerdeki füze ve fırlatıcı enkazlarının çıkarılmaya çalışıldığını ancak Tahran yönetiminin bu mühimmatları yeniden üretecek kapasitesinin kalmadığını iddia etti. Amerikan ordusunun tarihindeki en güçlü konumunda olduğunu savunan Bakan, istihbarat faaliyetlerine eskisinden çok daha fazla ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Hegseth, İran'ın atacağı adımların sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Tahran yönetiminin kötü bir seçim yapması durumunda ülkenin kritik altyapı tesislerinin, elektrik ve enerji santrallerinin ağır bir bombardımana tutulacağını belirtti. Bu tür bir yıkımı tercih etmeyeceklerini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla anında harekete geçebilecek şekilde teyakkuzda olduklarını vurgulayan Hegseth, Trump tarafından detayları duyurulacak olan yeni ablukanın, krizin çözümü için kullanılabilecek en ılımlı yöntem olduğunu savundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyet iddialarına da değinen Hegseth, bölgedeki deniz trafiği kontrolünün tamamen ABD Donanmasının elinde olduğunu ifade etti. İran'ın hem kendi halkının hem de küresel güvenliğin menfaati adına makul bir anlaşmaya varması ve akıllıca bir tercih yapması gerektiğini vurgulayan Hegseth, bu süreçte Pentagon'un tetikte beklemeyi sürdüreceğini aktardı.

Hegseth ayrıca, İran lideri Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hamaney'den şu an için net bir haber alınamadığını ve ortada ciddi bir korku ikliminin bulunduğunu iddia eden Hegseth, İran liderinin hayatta kalmasına rağmen saldırılarda ağır yaralandığına ve yüzünün tanınmayacak hale geldiğine inandıklarını ileri sürdü.

Kaynak: DHA

Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:54:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.