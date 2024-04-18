ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

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Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Beyaz Saray hem de Dışişleri'nden peş peşe açıklamalar geldi. İran'da İHA üretimi ve testi için çalışan 16 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı alındığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda, İran'a yönelik ekonomik baskının artacağına işaret edildi.

18.04.2024 16:54  Güncelleme: 17:13
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Şam büyükelçiliğine yapılan saldırıya karşılık olarak İran, 13 Nisan gecesi İsrail'e kapsamlı bir İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in saldırıya savaş çıkarmayacak bir karşılık vermesi beklenirken, olayın dünyadaki yankıları da devam ediyor.

İRAN'DA İHA ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞAN 16 KİŞİ VE 2 KURUMA YAPTIRIM KARARI

Her koşulda İsrail'in yanında duracaklarını daha önce ifade eden ABD, İran'ın İHA üretimine zarar verecek yaptırımlarları uygulamaya soktu. Yaptırımlarla ilgili hem Beyaz Saray hem de Dışişleri'nden peş peşe açıklamalar geldi. Buna göre, İran'da İHA üretimi ve testi için çalışan 16 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı alındığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda, İran'a yönelik ekonomik baskının artacağına işaret edildi.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'NİN HEDEFİNDE İRAN SANAYİSİ VAR

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımların 13 Nisan saldırısında kullanılan "Shahed" İHA'larının motorları da dahil olmak üzere İHA üretimini sağlayan 16 kişi ve iki kuruluşu hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, İran'ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Khuzestan Steel Company'ye (KSC) çelik üretimi için bileşen malzemeleri sağlayan veya KSC'nin çelik ürünlerini satın alan beş şirketin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları'nı maddi olarak desteklediği söylenen İranlı otomobil üreticisi Bahman Group'un üç yan kuruluşunun da hedef alındığı belirtildi.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

İNGİLTERE'DEN 13 KURULUŞA YAPTIRIM

ABD'nin yaptırımlarıyla eş zamanlı olarak İngiltere de İran'ın İHA ve balistik füze endüstrilerinde yer alan çeşitli askeri kuruluşlarını hedef alan yaptırımlar uyguladı.

İngiltere, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ve Devrim Muhafızları Donanması (IRGC) da dahil olmak üzere İran'ın askeri birimlerine yaptırımlar açıkladı. Resmi açıklamada, İngiliz yaptırımlarının toplamda 13 kuruluş veya kişiyi hedef aldığı belirtildi.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

AVRUPA BİRLİĞİ DE İRAN İHA VE FÜZE ÜRETİMİNE YÖNELİK YAPTIRIMLARI DEVREYE SOKTU

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) liderleri de İsrail'e yönelik hava saldırılarının ardından İran'a uygulanan yaptırımların genişletilmesi kararı aldı. AB Dışişleri Bakanları'nın üzerinde çalıştığı yeni yaptırımlar, özellikle İran'ın insansız hava araçları (İHA) ve füze üretimine yönelik olacak.

Hamas ve Hizbullah'ın yanı sıra Yemen'deki Husilere silah sağlayan İranlı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine alınacak. İran Devrim Muhafızları'nın "AB terör örgütleri listesine alınması" önerisine ise şimdilik sıcak bakılmıyor.

ABD\'den İran\'a yeni yaptırımlar

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Son Dakika Dünya ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika

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