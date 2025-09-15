İslam İşbirliği Teşkilatı\'nin toplandığı gün ABD\'den İsrail\'e destek sözü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Katar'da düzenlenen saldırının ardından Hamas liderlerine yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, her ülkenin sınırlarının ötesinde de kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

"BUNU TAMAMEN KENDİMİZ YAPTIK"

ABD'nin saldırıya herhangi bir şekilde dahil olup olmadığı sorusuna yanıt veren Netanyahu, "Bunu tamamen kendimiz yaptık. Nokta" ifadelerini kullandı.

KATAR ZİRVESİNE DENK GELDİ

Rubio ve Netanyahu'nun görüşmesi, İslam ülkelerinden liderlerin Katar'a destek amacıyla Doha'da düzenlediği zirveyle aynı güne denk geldi. Zirvede konuşan Katar Başbakanı, uluslararası topluma "çifte standart uygulamayı bırakma" çağrısı yaparak İsrail'in cezalandırılması gerektiğini söyledi.

TRUMP'TAN KATAR UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Katar'ın ABD için bölgedeki en önemli müttefiklerden biri olduğunu belirterek İsrail'e, Doha'ya yaklaşımında "çok ama çok dikkatli" olması gerektiği uyarısında bulundu. Katar, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük hava üslerinden birine ev sahipliği yapıyor ve Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarına aracılık ediyor.

"ABD'NİN İSRAİL'DEN DAHA İYİ BİR MÜTTEFİKİ YOK"

Netanyahu, İsrail'in ABD'den daha iyi bir müttefiki olmadığını söyledi. Rubio'nun ziyaretini, "ABD'nin İsrail'in yanında durduğunun açık mesajı" olarak nitelendiren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı da "İsrail'in şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dost" sözleriyle övdü.

RUBIO'DAN AĞLAMA DUVARI ZİYARETİ

Katar'daki saldırıya yönelik tepkilere rağmen Rubio, Netanyahu ile birlikte Ağlama Duvarı'nı ziyaret ederek sembolik bir dayanışma gösterisi sergiledi. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğuna dair güçlü inancını dile getiren Rubio, "Gazze halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor, ancak bu Hamas ortadan kaldırılmadan mümkün olamaz" dedi.

"FİLİSTİN DEVLETİ HAMAS'I CESARETLENDİRİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma planlarının Hamas'ı cesaretlendirdiğini savundu. Rubio ayrıca, Netanyahu ile Gazze şehir merkezine yönelik işgal planlarını ve Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesine dair söylemleri görüşeceğini açıkladı.