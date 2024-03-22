Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ABD'den açıklama geldi. Saldırıda Ukrayna'nın bir parmağının olmadığını ifade eden ABD'li yetkililer, "Bu, zor bir gün olacak. Amerikalılar kalabalıktan kaçınmalı." ifadelerini kullandı.
Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görüldü. Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Saldırı sonrası ise ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Düşüncelerimiz bu çok korkunç silahlı saldırının kurbanlarıyla birlikte olacak. Bu, zor bir gün olacak. Amerikalılar kalabalıktan kaçınmalı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca "Şu anda Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların silahlı saldırıya karıştığına dair bir belirti yok." ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler - Son Dakika
Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen konser salonu saldırısıyla herhangi bir ilişkisi olmadığını resmi olarak açıkladı. Saldırıda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Ukrayna yetkilileri, saldırının terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor ve olayın aydınlatılması için Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall isimli konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Saldırganların otomatik silah kullandığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
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