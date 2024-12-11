ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Blinken'ın Türkiye'ye yönelik ziyaretinin Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'in ardından Deyrizor'u terör örgütü PKK/PYD'den temizlenmesi sonrasında gelmesi dikkat çekti.

11.12.2024 10:27
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya bile girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce terör örgütü PKK/ YPG'ya bıraktığı Münbiç'in ardından bugün de Deyrizor'u kontrol altına aldı.

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Terör örgütlerinin Suriye'den kovulmasının ardından ABD paniğe kapılırken, ilk çıkarmayı yapacak isim de belli oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Türkiye'ye geliyor.

MASADA SURİYE VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, mevkidaşıyla Suriye'de gelinen son nokta üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye\'ye geliyor

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