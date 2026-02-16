ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı - Son Dakika
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
16.02.2026 16:59  Güncelleme: 17:10
ABD Dışişleri Bakanı Rubio\'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile İran arasında yürütülmesi planlanan temaslar hakkında konuştu. Rubio, müzakerelere açık olduklarını belirtirken, beklentilerin yüksek tutulmaması gerektiğini vurguladı. ''Şehit olmayı terfi sayan insanlarla pazarlık yapmak hiç eğlenceli değil' diyen Rubio, ABD'nin görüşmelere peşin hükümle yaklaşmayacağını ancak sürecin son derece karmaşık olduğunu vurguladı.

ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülmesi planlanan temaslar uluslararası kamuoyunun odağındayken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Rubio, müzakerelere açık olduklarını belirtirken, beklentilerin yüksek tutulmaması gerektiğini vurgulayarak "Olumlu ve açık yaklaşacağız ama gerçekçi olmalıyız; zor olacak. Şehit olmayı terfi sayan insanlarla pazarlık yapmak muhtemelen hiç eğlenceli değil" dedi.

ORBAN'A TAM DESTEK

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi temaslarda bulunan Rubio, Başbakan Viktor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Liderler arasındaki kişisel ilişkilerin ülkeler arası bağları güçlendirdiğini söyleyen Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orban'ın başarısını ABD'nin çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı gördüğünü ifade etti.

Rubio, Macaristan'ın ekonomik istikrarının Washington açısından da önem taşıdığını belirterek, ülkenin mali ya da siyasi zorluklarla karşılaşması halinde Trump yönetiminin süreci yakından izleyeceğini ve destek seçeneklerini değerlendireceğini dile getirdi.

Ancak Rubio'nn asıl gündemi İran ile devam eden müzakereler oldu. ABD Dışişleri Bakanı, "İran'la anlaşma yapmak zor" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.

"KOLAY BİR MUHATAP DEĞİL"

İran'la yürütülmesi planlanan nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, sürecin neden zorlu olacağına da değindi. İran'daki karar alma mekanizmasının büyük ölçüde teolojik temellere dayandığını savunan Rubio, Şii din adamlarının etkisinin diplomatik uzlaşıyı güçleştirdiğini söyledi.

Bu çerçevede, "Şehit olmayı bir terfi olarak gören insanlarla pazarlık yapmak muhtemelen hiç eğlenceli değil" değerlendirmesi de gündeme geldi. Rubio, ABD'nin görüşmelere peşin hükümle yaklaşmayacağını ancak sürecin son derece karmaşık olduğunu vurguladı.

ABD'li müzakerecilerin Cenevre'ye doğru yola çıktığını belirten Rubio, "Ne olacağını göreceğiz. Bir anlaşma ihtimali var. Başkan Trump her zaman barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih eder. Endişelerimizi ele alan bir anlaşmaya diplomasi yoluyla ulaşma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buna açık ve olumlu yaklaşacağız ama bunu da abartmak istemiyorum; zor olacak" dedi.

ARAKÇİ CENEVRE'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılması planlanan nükleer görüşmeler kapsamında Cenevre'ye gitti. Arakçi'nin temasları çerçevesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ve çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
