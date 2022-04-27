ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı - Son Dakika
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ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı

27.04.2022 22:49
ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı

Washington ile Moskova arasındaki gerilim, Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. ABD ile Rusya, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Ankara ile iş birliği içinde Türkiye'de takas etti. İki ülke arasında yapılan takas filmleri aratmadı.

Washington ile Moskova arasındaki gerilim, Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı.

FİLMLERİ ARATMADI

Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas işlemi Türkiye'de gerçekleşti.

BİDEN'IN ARADIĞINI SÖYLEDİ

Amerikan CNN televizyonuna bağlanan Reed'in babası Joey Reed, kendisini ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın aradığını ve oğlu ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Serbest bırakılan Reed ile görüştüklerini ve oğullarının duygulandığını anlatan baba Reed, "Bu hafta onu Moskova'daki bir hapishaneye nakletmişlerdi. Onu oradan da Türkiye'ye getirdiler. Trevor bize havaalanında tıpkı filmlerde olduğu gibi ABD uçağının Rus uçağının yanına yanaştığını ve iki tutukluyu değiş-tokuş ettiklerini anlattı." diye konuştu.

Amerikan basınına açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise takas ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Takas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye'de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye'ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü."

MÜZAKERELER SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİ

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan bir ABD'li üst düzey yetkili, takasın aylar süren müzakerenin sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

Yetkili, müzakerenin sadece bu takas merkezinde gerçekleştiğini, iki ülkenin daha geniş çerçevedeki ilişkilerini kapsamadığını ve Washington ile Moskova arasındaki gerilimin düştüğü anlamına gelmediğini kaydetti.

Reed, 15 Ağustos 2019'da Rusya'da polisle yaşadığı arbededen sonra tutuklanmış ve ardından "Rus polislerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sivil pilot olan Yaroşenko ise, 2011'de Liberya'dan ABD ve Avrupa'ya kokain kaçırmaya çalışmakla suçlanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı - Son Dakika
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