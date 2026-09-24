ABD İran havacılığına yaptırımı genişletti, THY iptalleri Mart 2027\'ye kadar sürecek

Savaş ve bölgesel gerilimlerin ardından yabancı havayollarının İran'a uçuşları iptal etmesinin ardından, ABD İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, güvenlik riskleri ortadan kalksa bile bu uçuşların yeniden başlamasını daha da karmaşık ve zor hale getirebilir.ABD Hazine Bakanlığı 8 Eylül'de, İran merkezli 27 havayolu şirketine ve İran'ın havacılık sektörüyle bağlantılı dokuz kişi ile şirkete yaptırım uygulandığını açıkladı.Bakanlık, İran'a yönelik "ekonomik tecrit kampanyasının" bir parçası olarak "halihazırda yaptırım uygulanmayan tüm İran havayolu şirketlerini" hedef aldığını vurguladı. Mahan Air ve Iran Air dahil olmak üzere bir dizi havayolu zaten ABD yaptırımlarına tabiydi.Aynı zamanda ABD, İran ile bağlantılı belirli uçuşları ve havacılık hizmetleriyle ilgili üç genel lisansı askıya aldı ve finans kuruluşlarını İran için uçak ve yedek parça satın alan ağlar konusunda uyardı.Daha önce savaş nedeniyle iki yönlü uçuşları durduran Türk Hava Yolları (THY), 9 Eylül'de BBC Farsça'ya yaptığı açıklamada uçuş iptallerinin 1 Mart 2027'ye kadar yürürlükte kalacağını söyledi. THY, askıya almanın neden sürdüğüne ilişkin açıklama yapmadı. Pegasus Havayolları da BBC'ye yaptığı açıklamada, halihazırda İran'a veya İran'dan uçuş gerçekleştirmediğini ve İran hava sahasını kullanmadığını söyledi. Havayolu ayrıca önümüzdeki dönemde bu konuda değişiklik yapılmasının şimdilik planlanmadığını belirtti.Peki bu yaptırımlar İran'a yurt dışından uçuşların önünü kapatacak mı? ve Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ya da başka herhangi bir ülke, yaptırım uygulanan İran havayolları tarafından gerçekleştirilen uçuşları kabul ederek ABD yaptırımlarına maruz kalma riskini göze alacak mı?

Washington'ın yaptırım kararı ne içeriyor?ABD Hazine Bakanlığı, 8 Eylül'de aralarında Aseman, Ata, Iran Airtour, Kish Air, Karun, Qeshm Air, Saha, Sepehran, Taban, Varsh ve Zagros'un da bulunduğu 27 İran havayolu şirketi dahil 36 kuruluş ve şirkete yaptırım uyguladı.Birçok İran havayolu şirketi zaten ABD'nin yaptırım listelerinde yer alıyordu. Bu son adım, yaptırımların kapsamını kalan tüm aktif İran havayolu şirketlerini içine alacak şekilde genişletiyor.ABD'nin 24 Ağustos'ta aldığı kararla İran havacılık sektörü yaptırım kapsamındaki sektörler arasına alındı. Bu sayede ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), sektörde faaliyet gösteren kişi ve şirketlere yaptırım uygulayabilecek.Yaptırım uygulanan şirketlerle, muafiyet veya özel lisans bulunmadıkça ABD vatandaşlarının işlem yapması yasaklanıyor. Bu şirketlerin ABD'deki varlıkları dondurulurken, yaptırımlar şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50'sine sahip oldukları diğer kuruluşları da kapsıyor.Ancak ABD'nin son önlemleri İran'la sınırlı değil. Aynı zamanda ABD, Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mahan Air'e uçak taşınması, yük sevkiyatı yapılması, yedek parça satın alınması veya ticari temsil hizmetleri verilmesine yardımcı olan yabancı şirketlere de yaptırım uyguladı.Bunlar arasında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Krallık'tan şirketler bulunuyor. ABD hükümeti, Türk şirketleri S Sistem'in Mahan Air için insansız hava aracı bileşenleri ve endüstriyel ekipman da dahil olmak üzere sevkiyatları koordine ettiğini, Mes Cargo'nun ise şirkete satış acentesi hizmetleri sunduğunu söylüyor.Birleşik Krallık da 8 Eylül'de Avam Kamarası'nda İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Havacılık sektöründe, sınırlı istisnalar dışında, İran kargo uçaklarının 29 Eylül'den itibaren Birleşik Krallık'a iniş yapması yasaklanacak. Bu önlem, İran'a uçuş gerçekleştiren yabancı havayolları için geçerli değil.Savaş ve çok sayıda uçuşun askıya alınmasıYabancı havayollarının İran uçuşlarını askıya alması yeni yaptırımlar getirilmeden önce başlamıştı. Savaşın şiddetlenmesi ve bölge hava sahasındaki güvensizliğin artmasıyla birlikte havayolları, hava sahalarının kapanması, uçuş rotalarında ani değişiklikler, füze ve insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditler, artan sigorta maliyetleri ve uçak filolarının planlanmasındaki zorluklar gibi risklerle karşı karşıya kaldı.İran'a uçuşlarını durduran veya bir süreliğine askıya alan havayolları arasında Türk Hava Yolları, Emirates, Qatar Airways ve Flydubai bulunuyor.Türk Hava Yolları'nın 9 Eylül'de BBC Farsça'ya verdiği yanıt, iki yönlü uçuşların askıya alınmasının 1 Mart 2027'ye kadar devam edeceğini gösteriyor.Şirket, uçuşların iptal edilme nedeni olarak ABD yaptırımlarını göstermedi. Uçuşların askıya alınması başlangıçta savaş ve emniyet ile güvenliğe ilişkin kaygılardan kaynaklanıyordu. Ancak yeni yaptırımlar, havayollarının İran'a uçuşları yeniden başlatıp başlatmama kararını değerlendireceği bir sonraki aşamada belirleyici bir unsur haline gelebilir.Bu nedenle gerilimin sona ermesi ya da azalması, uçuşların yeniden başlayacağı anlamına gelmeyebilir.Havayolları, güvenlik koşullarını değerlendirmenin yanı sıra, kullandıkları uçakların, ödeme kanallarının, sigorta sözleşmelerinin ve havaalanı hizmetlerinin ABD düzenlemeleriyle çelişmemesini de sağlamak zorunda.

Yaptırımlar yabancı uçuşların yeniden başlamasında ne gibi engeller oluşturuyor?İran havayollarına yaptırım uygulanmasıyla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran'la bağlantılı bazı yabancı uçuşların gerçekleştirilmesine izin veren çeşitli lisansları askıya aldı.Daha önce bu lisanslar sayesinde, belirli şartları karşılayan ve ABD teknolojisi içeren uçaklar İran'a kısa süreli uçuşlar yapabiliyordu.Karar, sadece ABD yapımı uçakları değil, içinde belirli oranda ABD menşeli parça veya teknoloji bulunan Airbus gibi ABD dışı üretim uçakları da etkileyebiliyor. Bu nedenle İran'a uçmak isteyen havayollarının kullandıkları uçakları, ödeme sistemlerini ve ticari anlaşmalarını yaptırım riskine karşı tek tek incelemesi gerekecek.Sonuç olarak sorun yalnızca uçaklarla sınırlı değil. Sigorta, yakıt ikmali, yer hizmetleri, kargo, biletleme ve bankacılık işlemleri gibi havacılık ekosisteminin tamamı yaptırım riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle teknik olarak İran'a uçuş yapmak mümkün olsa bile, bankalar, sigorta şirketleri veya hizmet sağlayıcıları işbirliğini fazla riskli bularak hizmet vermekten kaçınabilir. Bu da İran'a uluslararası ticari uçuşların yeniden başlamasını önemli ölçüde zorlaştırabilir.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 21 Eylül'de bir adım daha ileri giderek, İran havayollarına yakıt, iniş hizmetleri veya bilet satış hizmetleri sağlayan şirketlerin "dolar sisteminin dışına itilebileceği" uyarısında bulundu. Bessent'in açıklamaları, bu tür hizmetlerin her birinin otomatik olarak yaptırımla sonuçlanacağı yönünde bir beyan değil, yaptırımlara maruz kalma riskine ilişkin bir uyarı niteliği taşıyordu.Bir İran havayolu başka bir ülkeye uçuş gerçekleştirirse ne olur?Yaptırım uygulanan bir İran uçağının bir ülkeye iniş yapmasına veya o ülkenin hava sahasını kullanmasına izin verilmesi, ev sahibi ülkenin ya da o ülkedeki şirketlerin otomatik olarak ABD'nin ikincil yaptırımlarına tabi olacağı anlamına gelmiyor.Ancak Mahan Air'e kargo veya satış acentesi hizmetleri sağlayan şirketlere uygulanan yaptırımlar, yaptırım altındaki bir havayoluna önemli hizmetler sunmaya devam etmenin hizmet sağlayıcıyı ABD'nin yaptırımlarına maruz bırakabileceğini gösteriyor.Yaptırımların açıklanmasının ardından bu risklerin bazıları pratik sonuçlar doğurmaya başladı. Mahan Air, 17 Eylül'den itibaren Tahran-Muskat uçuşlarını, 21 Eylül'den itibaren ise İstanbul, Ankara ve Gürcistan seferlerini askıya aldı. Şirket, Türkiye ve Umman'a yönelik uçuşların durdurulmasının ilgili havacılık otoritelerinin kararlarının ardından gerçekleştiğini açıkladı. İran havayollarıyla çalışan şirketler artık hizmetlerin kapsamını, ödeme yöntemlerini, uçakların sahipliğini ve yaptırım altındaki kişi veya kuruluşlarla bağlantı olup olmadığını çok daha dikkatli incelemek zorunda kalabilir.Aracı şirketler ve uçak yedek parçalarıYeni yaptırımların açıklanmasıyla eş zamanlı olarak ABD Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), finans kuruluşlarına bir uyarı yayımladı.Uyarı, İran için Amerikan ve Batılı uçaklar, yedek parçalar ve teknolojiler temin eden ağlara odaklanıyor.Ağ, İran'ın ihtiyaç duyduğu uçak ve yedek parçaları elde edebilmek için Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya'da paravan şirketler kullandığını belirtti.Uyarıya göre, bir uçağın farklı ülkelerde birden fazla kez tescil edilmesi, mülkiyetinin çok katmanlı yapılar üzerinden devredilmesi ve yedek parçaların üçüncü ülkeler üzerinden sevk edilmesi gibi işaretler finans kuruluşları açısından risk göstergeleri arasında yer alıyor. Ancak bu göstergelerin hiçbiri tek başına yasadışı veya şüpheli bir faaliyetin varlığını kanıtlamıyor.Ağ, uyarısında İran havayollarının bazen kontrol altındaki uçakları ve yedek parçaları ülkeye taşımak için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi transit güzergahlardaki nakliye şirketlerini ve aracıları kullandığını açıkladı.Bu uyarının etkisi ABD bankalarının ötesine uzanabilir; zira uluslararası bankalar, sigorta şirketleri, kiralama şirketleri ve yedek parça tedarikçileri, ABD pazarına ve ABD finans sistemine erişimlerini korumak amacıyla İran'la bağlantılı işlemler ve sözleşmeler üzerinde daha sıkı incelemeler uygulayabilir.

Belirsiz bir gelecekİranlı yetkililer, ABD'nin yeni yaptırımlarını "İran halkına karşı başarısız bir politikanın tekrarı" olarak nitelendirdi.İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzar Şiroudi, bu önlemlerin yedek parça ve hizmet temin etmenin maliyetini artırabileceğini, ancak "İran hava sahasının kapanmayacağını" söyledi.İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın İcra Kurulu Başkanı Ramin Kaşef Azer ise yaptırımların açıklanmasından bir gün sonra, havalimanındaki uçuşların sürdüğünü ve uluslararası uçuşların sayısının azaltılması ya da uçuş operasyonlarının düşürülmesine ilişkin herhangi bir yazışma almadığını söyledi.Kısa vadede, savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik kısıtlamaları, İran'a yönelik uluslararası hava ulaşımının önünde önemli bir engel olmayı sürdürüyor gibi görünüyor. Ancak 8 Eylül'den bu yana yaşanan gelişmeler, yaptırımların artık İran'ın bazı uluslararası hava bağlantıları üzerinde doğrudan operasyonel etkiler de yarattığını gösteriyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.