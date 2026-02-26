ABD, İran\'ın Nükleer Programına Karşı Diplomasi Vurgusu Yapıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İran heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak olan üçüncü tur nükleer müzakereler öncesinde açıklamalarda bulundu. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin tutumunun çok net olduğunu vurgulayarak, temel hedeflerinin diplomatik bir çözüme ulaşmak olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin ABD yönetiminin en önemli hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Vance, "Başkan Trump, bunu diplomatik yollarla başarmaya çalışacak. Ancak hepimizin bildiği gibi, bunun gerçekleşmemesini sağlamak için başkanın elinde başka araçlar da var" ifadelerini kullandı.

Vance, müzakerelerden makul bir sonuç alınamaması durumunda askeri ve ekonomik baskı unsurlarını içeren diğer seçeneklerin de devreye sokulabileceğinin sinyalini verdi.

MÜZAKERELER CENEVRE'DE SÜRECEK

Cenevre'de bugün devam edecek görüşmelerde, uranyum zenginleştirme oranının sınırlandırılması, mevcut stokların durumu, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin takvim ve doğrulama mekanizmaları gibi başlıkların masada olduğu belirtiliyor. ABD yönetiminin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yakından takip ettiği ve nükleer silah kapasitesine ulaşmasını engellemek için tüm ihtimalleri değerlendirdiği kaydedildi.