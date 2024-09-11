ABD, İran'ın Rusya'dan füze tedarikini doğruladı - Son Dakika
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Dünya

ABD, İran'ın Rusya'dan füze tedarikini doğruladı

ABD, İran\'ın Rusya\'dan füze tedarikini doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Rusya'dan Ftah 360 tipi kısa menzilli balistik füze tedarik ettiğini doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

11.09.2024 13:36
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İran'ın Rusya'ya Ftah 360 tipi kısa menzilli balistik füze tedarik ettiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise bazı kurum ve kuruluşlara söz konusu tedarik kapsamında yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Ryder, yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın Rusya'ya Ftah 360 yakın menzilli balistik füze sevkiyatı yaptığına dair haberleri doğruladı. Rusya'nın bu füzeleri birkaç hafta içinde Ukrayna'ya karşı kullanabileceğini ve daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne yol açabileceğini değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'daki meslektaşlarımızın da ifade ettiği üzere, İran ve Rusya arasındaki bu ortaklık Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmekte ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun ötesine ve dünyanın dört bir yanına nasıl ulaştığını göstermektedir. Ayrıca Rusya'nın İran'a verdiği destek de istikrarı bozucu niteliktedir zira Moskova İran'ın ihtiyaç duyduğu teknolojiyi paylaşmaktadır. Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ve bu füze sistemlerinin Ukrayna halkı için oluşturabileceği tehdide karşı Ukrayna'nın savunmasına verdiğimiz desteği sürdüreceğiz" dedi.

YAPTIRIMLAR KAPIDA

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında gemicilik şirketleri ve havayolu şirketi İran Air'in de bulunduğu bir dizi şirkete, söz konusu tedarik kapsamında yaptırım uygulanacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyen transferlere özellikle dikkat ederek, İran'ın silah ihracatını engellemek ve buna karşı koymak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir. Bakanlık, 13949 sayılı İcra Emri'nin, 1(a)(i) bölümü uyarınca, yedek parçalar da dahil olmak üzere silah veya ilgili malzemelerin doğrudan veya dolaylı olarak İran'a veya İran'dan tedarik edilmesine, satılmasına veya transfer edilmesine veya İran'da kullanılmasına veya İran'ın yararına kullanılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğu için İran Air'i tanımlamaktadır."

Bakanlık ayrıca VAFA WHOLESALE ve SEA RIVER SERVICE şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurarak bu şirketlere ait 3'er geminin de isimlerini paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, İran'ın Rusya'dan füze tedarikini doğruladı - Son Dakika

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