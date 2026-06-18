ABD, İran Limanları Üzerindeki Ablukayı Kaldırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran limanlarına yönelik tüm deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan duyuruda "Donanmamız anlaşmanın tüm yönleriyle uygulanmasını denetlemek için bölgede kalmaya devam edecek" ifadeleri de yer aldı.

Bu duyurunun hemen ardından İran'ın ruhani lideri Mücteba Hamaney bir açıklama yaptı ve ABD ile varılan mutabakata başta karşı olduğunu fakat İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın verdiği güvencelerin ardından onayladığını söyledi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle" bu anlaşmanın imzalanması için elinden gelen her şeyi yaptığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Trump ateşkesin "Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil tüm cephelerde yürürlükte olmasını" beklediğini de ekledi.

Fakat İsrail Lübnan'daki askerlerini çekme planı olmadığını açıkladı ve buna ek olarak 18 Haziran sabahı da Lübnan'ın güneyinde yeni saldırılar düzenledi.

'İsrail ve ABD'nin arasını açabilir'

BBC'ye konuşan Beyrut sakini Lana Halabi, anlaşmayla bir rahatlama hissettiklerini fakat kimsenin İsrail'in bu anlaşmaya uyacağına dair bir güvence hissetmediğini söylüyor:

"Hâlâ üstümüzde gözetleme uçuşları yapılıyor. Evlerini, köylerini terk etmiş insanlar Beyrut sokaklarında yatmaya devam ediyor.

"Eve dönmenin güvenli olmadığını düşünüyorlar."

Öte yandan Lübnan sınırına yakın İsrail kasabası Şlomi'de yaşayan ve BBC'ye konuşan Olga ise İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesiyle "bir felaket yaşamaktan korktuğunu" söylüyor:

"Bu anlaşmanın İsrail'e faydasını göremiyorum."

Bir başka İsrailli Noa Rotem de İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesiyle 7 Ekim benzeri bir saldırı yaşanmasından endişe ettiğini belirtiyor.

7 Ekim 2023'te Hamas Gazze'den İsrail'e saldırarak çok sayıda kişiyi öldürmüş ve rehin almıştı.

Kıdemli BBC Dış Haberler Editörü Jeremy Bowen, Lübnan'da ateşkese dair farklı görüşlerinin İsrail ile ABD'nin arasını açabileceğini belirtiyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bugün İsrail'i açıkça eleştirdi.

Vance: İsrail'e sempati duyan bir tek Trump kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD-İran anlaşmasına öfke duyduğuna dair haberleri değerlendiren Vance, İsrail kabinesinden Trump ve anlaşmaya yönelik eleştirilerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi ve ekledi:

"Onlara şunu söylemek isterim ki Donald Trump günümüzde tüm dünyada İsrail ulusuna sempatiyle yaklaşan tek devlet başkanıdır.

"İsrail için problem Donald Trump değil. İsrail'de en büyük sorunlarının ABD başkanı olduğunu düşünenler uykularından uyanıp ülkelerinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini kavraması gerekir."

Vance daha önce de New York Times'a yaptığı açıklamada İsrailli ultra milliyetçilere "ulusal güvenlik sorunlarınızdan insanları öldürerek çıkamazsınız" diye seslenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bu hafta İsrail'i, Lübnan'da Hizbullah'a saldırırken orantısız güç kullanarak sivillerin ölümüne yol açmakla eleştirmişti.

BBC'nin ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Tom Bateman'a göre Trump böylece, İsrail'i kendisinden önceki tüm ABD başkanlarından daha fazla eleştirmiş oldu.

Bateman'a göre Trump bu açıklamalarıyla İran ve Körfez ülkelerine, anlaşmaya sadık olduğu ve Lübnan'da ateşkes için çaba harcadığı mesajını da iletmek istiyor.