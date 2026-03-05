ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ni kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'teki büyükelçiliğin geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Bakanlık, büyükelçilik personeli ve ailelerinin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı. ABD vatandaşlarına ise Kuveyt'e yapacakları seyahatleri yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

Geçici kapatma süresi ve yeniden açılma tarihine ilişkin resmi bir bilgi verilmezken, vatandaşların acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçebileceği hatırlatıldı.