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ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden cevap! Bir kelimenin altı çizildi - Son Dakika

ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden cevap! Bir kelimenin altı çizildi

29.09.2021 09:52

ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunarak 1915 olaylarını da "soykırım" olarak gördüğünü dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı, Flake'nin bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert bir yanıt verdi. Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verildi. Agreman, büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin verdiği izne deniliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in temmuz ayında Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

YAPTIRIM TEHDİDİ VE SOYKIRIM YALANINI TEKRARLADI

Burada skandal açıklamalarda bulunan Flake " Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı. Flake, konuşmasının devamında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İMALI YANIT

Flake'in bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. "Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verilen paylaşımda büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin izni olması gerektiği hatırlatıldı.

Paylaşımda şu sözler yer aldı:

"AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir."

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Son Dakika Dünya ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden cevap! Bir kelimenin altı çizildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden cevap! Bir kelimenin altı çizildi - Son Dakika
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