 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz - Son Dakika

ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz

Son Güncelleme: 04.11.2023 08:55

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, çatışmanın Lübnan'a yayılmasının istenmediği, İsrail-Lübnan arası olası bir savaşın Lübnan halkı için yaratacağı yıkımın hayal bile edilemeyeceği belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.

"YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır. Bunun İsrail ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez" ifadelerine yer verildi.

ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

NASRALLAH: ABD'NİN ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti. Nasrallah "ABD savaştan sorumludur. Bütün katliamlardan ABD sorumludur. ABD, Lübnan'da Afganistan'da yaşanan katliamlardan sorumludur. Gazze'deki savaşı o yönetiyor ve onun bedel ödemesi lazım. Irak'ta ve Suriye'de yaptığı cinayetlerin de hesabını vermelidir. Direniş güçlerimiz ABD'nin üslerine saldıracak, ABD bedel ödemeli" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah liderinin açıklamalarına atıf yaparak, "Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz" diye uyardı.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Messi, İsrail'e mi destek veriyor? İletişim Başkanlığı kanıtlarıyla iddiaya cevap verdi
08:51 ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz
08:14 İsrail'den seyahat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın
08:06 Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçının tartışılan pozisyonu için yorumcular aynı fikirde birleşti
07:49 Gözaltındaki Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi
00:26 Kulüp doktoru taraftarları yıkacak haberi verdi! İşte Muslera'nın son durumu
00:02 Kasımpaşa maçını yorumlayan Okan Buruk'tan Fenerbahçe hakkında açıklamalar
23:57 Dilan Polat ve Engin Polat'ın sorguları tamamlandı
23:35 Ünlü sunucu Metin Uca trafik kazası geçirdi
23:32 İsrail, binlerce Filistinlinin sığındığı BM okulunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2023 09:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement