ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı. Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketinde Gazze'deki insani krize müdahale edebilmek için 1 milyar dolar ayırdıklarını belirterek, ''İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı.'' dedi.

24.04.2024 20:42  Güncelleme: 20:53
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İsrail'e sağladığı koşulsuz destek dolayısıyla hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kalan ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen dış yardım paketini imzaladı.

İSRAİL'E ASKERİ DESTEK İÇİN 26 MİLYAR, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN 1 MİLYAR DOLAR

Pakette İsrail'e askeri destek için 26 milyar dolar ayrıldığını kaydeden Biden, bu bölümde Gazze'ye insani yardım için de 1 milyar dolarlık bir fon ayırdıklarını belirtti.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

Biden, "Bu tasarı, Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz insani yardımı da ciddi ölçüde artırıyor. Tasarıda Gazze'ye insani yardım için ilave olarak 1 milyar dolar ayrılıyor; bunun içinde gıda, temiz su, tıbbi malzeme gibi unsurlar olacak. İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." diye konuştu.

Bu süreçte Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasının ve bununla birlikte bir ateşkese ulaşılmasının kendileri için öncelik olduğunu kaydeden Biden, bu konudaki yoğun çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

Temsilciler Meclisi'nden 4 ayrı tasarı olarak geçen ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, dün Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 78 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

GAZZE'DE 34 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna\'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • YUSUF CANER: bize de bi yakıt parasi fişekle 0 6 Yanıtla
  • Ümit Necip: Bundan sonra israil ne kadar düşmanıma Ukrayna'dakilerde düşmanımdır. 5 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Baydın amca evliya çelebi orda her yerde döviz arıyor Bir yardımcı olur be 1 0 Yanıtla

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