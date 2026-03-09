ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de - Son Dakika
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Haberin Videosunu İzleyin
09.03.2026 17:39
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırılarda üslerini açmadığı gerekçesiyle sık sık eleştirdiği İngiltere'de dikkat çeken görüntüler kaydedildi. ABD ordusuna ait üç B-52 bombardıman uçağı, İngiltere'deki RAF Fairford üssüne indi.

ABD'ye ait üç B-52 bombardıman uçağı, İngiltere'deki RAF Fairford üssüne iniş yaptı.

ABD'NİN BOMBARDIMAN UÇAKLARI İNGİLTERE'YE İNDİ

ABD'nin İran'a karşı uzun süreli bombardıman saldırılarına hazırlandığı belirtilirken, savaşın şiddetinin daha da artacağını gösteren görüntüler İngiltere'den geldi. ABD'ye ordusuna ait üç B-52 bombardıman uçağı, İngiltere'deki RAF Fairford üssüne iniş gerçekleştirdi.

TRUMP: ARTIK ONLARA İHTİYACIMIZ YOK AMA BUNU HATIRLAYACAĞIZ"-

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirmişti.

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

15 BİN METRE İRTİFAYA ÇIKABİLİYOR

ABD Hava Kuvvetlerinin resmi verilerine göre, "B-2 Spirit" hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen çok rollü stratejik bombardıman uçakları arasında yer alıyor. B-2 Spirit, 4 General Electric F118-GE-100 turbofan motorla donatılmış bulunuyor.

Yaklaşık 52 metre kanat açıklığına, 21 metre uzunluğa ve 5 metre yüksekliğe sahip B-2'nin azami kalkış ağırlığı 152 bin 600 kilograma ulaşıyor. Ayrıca, iki kişilik mürettebatla görev yapan uçak yaklaşık 15 bin metre irtifaya çıkabiliyor ve kıtalararası menzile sahip bulunuyor.

Firmanın verilerine göre, her ne kadar "B-2 Spirit" 18 bin kilograma kadar yük taşıyabilse de ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakların yaklaşık 27 bin 200 kilogram ağırlığına denk gelen iki "GBU-57 A/B" bombası ile başarılı şekilde test edildiğini belirtiyor.

DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK KAPASİTESİNE SAHİP

ABD'nin bombardıman uçağı modernizasyon programının en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirilen B-2, kısa sürede dünyanın herhangi bir noktasına ulaşarak yoğun şekilde korunan hedeflere saldırı düzenleyebilme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Radar izini minimize eden "stealth" teknolojisi sayesinde gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilen uçak, özellikle yüksek koruma altındaki stratejik hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılıyor. Uçağın hava savunma sistemlerini aşabilme ve etkili misilleme kapasitesi, B-2'ye yalnızca operasyonel üstünlük kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir caydırıcılık ve muharebe gücü sağlıyor.

Düşük görünürlük teknolojilerini yüksek aerodinamik verimlilik ve geniş mühimmat kapasitesiyle birlikte barındıran uçak, yakıt ikmali yapılmadan yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile ulaşabiliyor. Söz konusu özellikler yüksek irtifalarda daha fazla hareket özgürlüğü sağlayarak uçağın menzilini artırıyor ve sensörleri için daha iyi bir görüş alanı sunuyor.

B-2'nin tespit edilmesini, izlemesini ve etkisiz hale getirmesini zorlaştıran düşük görünürlük kapasitesi, kızılötesi, akustik, elektromanyetik, görsel ve radar izlerinin azaltılmasına dayanıyor. Öte yandan uçağın yapımında kullanılan kompozit malzemeler, özel kaplamalar ve kanat tasarımı, uçağın radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

İngiltere, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Yüce mevlamız size ve yandaşlarına bugünleri gösterdi yarınları göstermesin Başınıza gelmeyen felaket dert kalmasın Amin 0 0 Yanıtla
