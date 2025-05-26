ABD'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu

ABD\'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu
26.05.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni nesil savaş uçaklarının artan teknolojik donanımı, bakım ve destek maliyetlerini katlanarak yükseltiyor. 2035'e kadar bu alandaki küresel harcamanın yıllık 111 milyar dolara ulaşması ve NATO ülkelerinde savunma bütçesinden ayrılan payın yüzde 26'ya çıkması bekleniyor.

Küresel havacılık danışmanlığı şirketi Oliver Wyman, ileri savaş uçaklarının bakım, onarım ve destek (MRO) maliyetlerinin önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacağını öngören kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapora göre, yalnızca 2025 yılında bu alandaki harcama 97 milyar dolar olacak. Ancak bu rakam burada kalmayacak; 2035 yılına kadar %14,43'lük bir artışla 111 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

F-35 VE B-21 GİBİ YÜKSEK TEKNOLOJİLİ UÇAKLAR MALİYETİ YÜKSELTİYOR

Maliyet artışının temel nedenlerinden biri, gelişmiş savaş uçaklarının devreye girmesi. Özellikle ABD'nin F-35 ve yeni nesil B-21 Raider gibi platformları, gelişmiş motorlar, gizlilik sistemleri ve karmaşık yazılımlar gibi unsurlar nedeniyle daha pahalı bakım süreçleri gerektiriyor. Bugün dünya filosunun %2,2'sini oluşturan F-35'lerin, 2035 yılında %9,5'e ulaşması bekleniyor.

BAKIM MALİYETLERİ YÜKSELİRKEN FİLO KOMPLEKSLEŞİYOR

Rapora göre dünya genelinde her yıl hizmete giren yaklaşık 310 savaş uçağının yarısını F-35'ler oluşturuyor. Ancak bu tablo sadece ABD'ye özgü değil. Avrupa'nın A400M ve NH-90 gibi platformları, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore'nin de benzer yüksek maliyetli projeleri bulunuyor. Günümüzde gelişmiş sistemler taşıyan uçaklar, toplam filonun %11'ini oluştururken bu oranın 2035'te %17'ye çıkması bekleniyor.

NATO'DA BÜTÇE DENGESİ DEĞİŞİYOR

NATO ülkeleri, bugün savunma harcamalarının ortalama %16'sını bakım, onarım ve destek faaliyetlerine ayırıyor. Ancak artan teknolojik karmaşıklık nedeniyle bu oranın 2035 yılında %26'ya kadar çıkması bekleniyor. Bu artış, operasyonel sürekliliğin sağlanması açısından ciddi bir bütçe baskısı anlamına geliyor.

İNSANSIZ SİSTEMLER VE TEDARİK SORUNLARI DA GİDERLERİ ARTIRIYOR

Yükselen bakım maliyetlerinde insansız hava araçlarının yaygınlaşması da önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Rapor, bu maliyetlerin kontrol altına alınabilmesi için çok uluslu yedek parça anlaşmaları, tedarik zincirlerinin genişletilmesi ve bakım projelerinin rekabete açılması gibi stratejilerin uygulanabileceğini öne sürüyor.

MRO KONUSU, SADECE BARIŞTA DEĞİL SAVAŞTA DA HAYATİ

Raporda, bakım ve destek sistemlerinin yalnızca barış döneminde değil, savaş anlarında da operasyonel hazırlık ve sürdürülebilirlik için kilit bir unsur olduğunun altı çiziliyor. Gelişmiş sistemlerin uzun süreli görevlere çıkabilmesi, doğrudan bu alandaki yatırım ve hazırlık düzeyine bağlı.

Ekonomi Türkiye, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 16:47:50. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.