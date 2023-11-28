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ABD Pentagon: Aden Körfezi'nde ele geçirilen kişiler Somalililer - Son Dakika

ABD Pentagon: Aden Körfezi'nde ele geçirilen kişiler Somalililer

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Husiler değil, Somalililer olduğunu duyurdu.

ABD Pentagon: Aden Körfezi\'nde ele geçirilen kişiler Somalililer
28.11.2023 - 10:01,
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Husiler değil, Somalililer olduğunu duyurdu.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, verdiği günlük basın brifinginde, Aden Körfezi'nde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryder, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Saldırganların Husi olmadığını biliyoruz." dedi.

Yakalanan kişilerin halen USS Mason gemisinde tutulduğunu belirten Ryder, "İncelemelerimiz sürüyor ancak ilk izlenimlerimize göre bu 5 kişi, Somalili." diye konuştu.

Olay

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin, dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım istediğini belirtmişti.

ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.

İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketince işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Pentagon: Aden Körfezi'nde ele geçirilen kişiler Somalililer - Son Dakika
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