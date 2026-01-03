ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

Haberin Videosunu İzleyin
ABD savaş gemisindeki Maduro\'dan ilk fotoğraf
03.01.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD savaş gemisindeki Maduro\'dan ilk fotoğraf
Haber Videosu

ABD'nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk görüntü geldi. Trump, ABD savaş gemisindeki Maduro'nun fotoğrafını yayınlarken, Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

ABD ordusuna bağlı Delta Force birlikleri, Venezula'nın başkenti Caracas'a gece saatlerinde operasyon düzenledi. Caracas'ta patlamalar yaşanırken, şehirden dumanlar yükseldi. ABD ordusu, ilk iş olarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakaladı. Maduro eşiyle birlikte ABD savaş gemisine götürüldü.

TRUMP, MADURO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

MADURO, NEW YORK'A GETİRİLECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun New York'a getirileceğini söyledi. Trump, Maduro ve eşi hakkında New York'ta suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.