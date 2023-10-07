ABD’li tuğgeneral, Türk SİHA'sını düşürdüklerini açıklarken aynı kelimeyi 6 kez kullandı - Son Dakika

ABD’li tuğgeneral, Türk SİHA'sını düşürdüklerini açıklarken aynı kelimeyi 6 kez kullandı

Son Güncelleme: 07.10.2023 08:44

Suriye'nin kuzeyinde önceki gün operasyona katılan bir Türk SİHA'sını vurulmasıyla ilgili bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'in konuşmasında tam 6 kez ''Üzücü'' ifadesini kullanması dikkat çekti.

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türk insansız hava aracını düşürdü. Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlar sırasında meydana gelen hadise sonrası ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder tarafından konuya açıklık getirildi.

TAM 6 KEZ "ÜZÜCÜ" İFADESİNİ KULLANDI

"Yerel saatle 11.30 civarında, bir Türk SİHA'sı ABD kuvvetlerinin bulunduğu yöne doğru yasaklı bölge ilan edilen yere yeniden girdi. ABD'li komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan SİHA'nın potansiyel bir tehdit olduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları, yerel saatle 11.40 civarında meşru müdafaa amacıyla SİHA'yı düşürdü" diyen Ryder, yaşanan olayın tam 6 kez "üzücü" olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Pentagon sözcüsü, " Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok. Türkiye'nin kendi halkını teröristlerden koruma konusundaki meşru hakkını asla sorgulamayacağız. Bakanımız, Türk mevkidaşı ile görüştü ve yakın koordinasyonu ortak sürdürme kararlılığımızı bir kez daha teyit etti. Verimli bir görüşme yapma fırsatı buldular ve ABD ile Türkiye'nin yakın iletişim ve koordinasyonu sürdüreceğine dair bir kez daha sözleştiler" ifadelerine yer verdi.

"YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir" denildi.

BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İran sanatının en bilinen sanatçılarının başında Furuh Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaparak "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.

SİHA, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD’li tuğgeneral, Türk SİHA'sını düşürdüklerini açıklarken aynı kelimeyi 6 kez kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD’li tuğgeneral, Türk SİHA'sını düşürdüklerini açıklarken aynı kelimeyi 6 kez kullandı - Son Dakika
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