ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
Dünya

ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran\'a karşı harekata hazır
30.01.2026 11:03  Güncelleme: 11:13
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran\'a karşı harekata hazır
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'a doğru ilerleyen çok güçlü savaş gemilerini kullanmak zorunda kalmamayı umduğunu" söylemesinin ardından, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ordunun İran konusunda Başkan Donald Trump'ın vereceği her türlü emri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD ile İran'ın karşılıklı restleşmesi sürerken ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kabine toplantısında konuşan Hegseth, İran'ı nükleer silah edinmemesi konusunda uyardı ve "Başkan Donald Trump Savaş Bakanlığı'ndan beklediği ne varsa, onu yerine getirmeye hazır olacağız" dedi. Hegseth, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasıyla sonuçlanan Venezulea saldırısına da hatırlatı ve "Bu, Başkan Trump konuştuğunda işin ciddiye alınması gerektiğini dünyadaki her başkente gösteren bir mesajdır" dedi.

ABD, İRAN YAKINLARINA YIĞINAK YAPIYOR

Trump, bu hafta USS Abraham Lincoln öncülüğünde Orta Doğu'ya hareket eden askeri unsurları "devasa" ve "güzel bir armada" olarak tanımladı. ABD medyasına göre bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük. Gemi ve uçuş takip verilerine göre, çok sayıda güdümlü füze destroyeri Süveyş Kanalı'ndan geçerek Hürmüz Boğazı yakınlarına ilerlerken, bölgede keşif uçakları da faaliyet gösteriyor.

ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

TRUMP: UMARIM İRAN'A DOĞRU GİDEN GEMİLERİMİZİ KULLANMAYIZ

ABD Başkanı dün filoya ilişkin açıklamasında "Şu anda İran'a doğru giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var ve onları kullanmak zorunda kalmamayı umuyorum" dedi. Öte yandan ABD Başkanı, İranlı liderlerle müzakere etmeyi planladığını da söyledi. Trump, Tahran'dan iki talepte bulunduğunu belirtti ve taleplerini "Birincisi nükleer silah yok. İkincisi, protestocuları öldürmeyi bırakın" sözletiyle sıraladı. Tahran nükleer silah edinmeye ilişkin bir hedefi olduğuna dair iddiaları reddediyor.

ABD'de medya organlarının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump, İran güvenlik güçleri ve nükleer tesislerine yönelik saldırılardan, üst düzey yetkililerin hedef alınmasına kadar uzanan seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu hafta Senato'daki konuşmasında İran'ın ABD veya müttefik unsurlara yönelik bir tehdit oluşturması halinde "önleyici bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceğini" söyledi. Rubio, İran'ın "tarihinin en zayıf döneminde" olduğunu savundu.

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD-İran arasında sular bir süredir durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden dün yine yeni mesaj verdi. Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük." ifadelerini kullandı.

İRAN YANIT VERDİ: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.

Arakçi, "Tahran, İran'ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır" dedi.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır - Son Dakika
