ABD, Suriye ve İran'daki Gelişmeleri Değerlendirdi - Son Dakika
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Dünya

ABD, Suriye ve İran'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

ABD, Suriye ve İran\'daki Gelişmeleri Değerlendirdi
04.06.2025 12:40
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Tammy Bruce, Suriye'deki askerî entegrasyon ve İran ile nükleer müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Suriye'deki yabancı savaşçıların Şam hükümetine bağlı orduya entegre edileceğine ilişkin iddialara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Bruce "Askeri üsler ve yabancı savaşçılar konusunda Suriye hükümetinden beklentilerimiz değişmedi" dedi.

Bruce ayrıca, yeni kurulan Suriye Geçici Hükümeti'ne yönelik ABD'nin uyguladığı bazı yaptırımlar için muafiyetlerin tanındığını ve sahadaki temel hizmetlerin sağlanabilmesi için elektrik gibi altyapı konularında anlaşmalara imkan tanındığını belirtti.

İran'a düşük sevideye uranyum zenginleştime hakkı yok

Gazetecilerin İran'la yürütülen dolaylı nükleer müzakerelere dair sorularını da yanıtlayan Bruce, "Başkan Trump açık şekilde söyledi: Uranyum zenginleştirme olmayacak. Nokta" dedi. Bruce böylece, basında yer alan "İran'a sınırlı düzeyde uranyum zenginleştirme hakkı tanınacağı" iddialarını yalanlamış oldu. Bruce, "Başkan ne diyorsa, o olur. Bu, Trump yönetimi. Haberler ne derse desin, ABD politikasını başkan belirler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya görüşmeleri: ABD masada yok, ama yakından izliyor

Bruce, Ukrayna ile Rusya arasında süren barış müzakerelerine dair bir soruya verdiği yanıtta, ABD'nin bu görüşmelere doğrudan katılmadığını ancak süreci yakından izlediğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerin "aylarca sürmesini istemediğini" vurgulayan Bruce, "görüşmek için yapılan görüşmelerin" ötesine geçilmesi ve somut sonuçlar alınması gerektiğini söyledi.

Rus tarafının Gürcistan ve Moldova'yı da kapsayacak şekilde taleplerini genişlettiğine dair iddialara ilişkin olarak ise Bruce, bu haberlerin farkında olduklarını belirterek, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Başkan, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşacak her türlü mekanizmayı destekliyor" dedi.

Gazze'ye tartışmalı yardımlar... İki devletli çözüm öncelik değil...

Gazze'de ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla ulaştırılan yardımlara ilişkin eleştirileri yanıtlayan Bruce, şu ana dek 7 milyon öğünün dağıtıldığını belirterek, "Bu odada aylardır 'Gazze halkı açlıktan ölüyor' diyenler şimdi de 'yardım doğru kişiler tarafından ulaştırılmıyor' diyor. Bu sürdürülebilir değil" diye konuştu.

Bruce, yardımların İsrail Ordusu'nun güvenliği eşliğinde yapılmasının savaş koşullarından kaynaklandığını, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bu ortamın değişmeyeceğini söyledi. Öte yandan, Avrupalı liderlerin İsrail'e yönelik eleştirileri üzerine Bruce, yorum yapmaktan kaçındı. İki devletli çözüme ilişkin bir soru üzerine Bruce, ABD'nin "şu anda ateşkese odaklanıldığını" belirtti.

Pazar gününden bu yana GHF'nin yardım dağıtım merkezlerinden insani yardım ulaşabilmek için kuyrukta  bekleyen onlarca Gazzeli, üzerlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düznelediği yıkıcı saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 54 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti. Yardım kuruluşları, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı ablukadaki Gazze'de kıtlık tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.

Kaynak: ANKA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Savunma, Suriye, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Suriye ve İran'daki Gelişmeleri Değerlendirdi - Son Dakika

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