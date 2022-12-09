ABD bütçesi Temsilciler Meclisi'nde onaylandı! Terör örgütlerine verilen destek detayı - Son Dakika
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ABD bütçesi Temsilciler Meclisi'nde onaylandı! Terör örgütlerine verilen destek detayı

09.12.2022 09:38
ABD bütçesi Temsilciler Meclisi'nde onaylandı! Terör örgütlerine verilen destek detayı

ABD Temsilciler Meclisi, 858 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı. 2023 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısındaki, PKK/YPG'nin de faydalanacağı sözde DEAŞ ile mücadele fonunun Irak kısmından 35 milyon 811 bin dolar, Suriye kısmından ise 18 milyon 368 bin dolar kesinti yapıldı.

ABD'de parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde 2023 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısı 80'e karşı 350 oyla kabul ederek, son oylama için Senato'ya gönderildi.

IRAK VE SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ KISITLADILAR

Tasarıya ilişik tabloda, Irak için istenen 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 bin dolarının gerekçesiz görüldüğü ve Irak'a 322 milyon 204 bin doların verilmesinin uygun bulunduğu kaydedilirken, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin de faydalanacağı 183 milyon 677 bin dolarlık talebin 18 milyon 368 bin dolarını kesti. ABD ordusunun terör örgütüyle işbirliğini de içeren faaliyetler için 165 milyon 309 bin dolara onay verildiği belirtildi.

F-16 SATIŞI HAKKINDA KARAR

Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şartlara bağlayan maddeler, tasarının son halinden çıkarılmıştı. Senato'nun da kısa bir süre içinde tasarıyı oylaması, ardından da imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a göndermesi bekleniyor.

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Suriye, F-16, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD bütçesi Temsilciler Meclisi'nde onaylandı! Terör örgütlerine verilen destek detayı - Son Dakika
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