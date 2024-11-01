ABD ve İsrail\'den İran Tehdidine Karşı İşbirliği

Dünya

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Bakan Austin görüşmede, "ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı kendi personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tamamen hazır olduğunu" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak ve değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Austin görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran ve İran destekli vekillerden gelebilecek tehditlere karşı ABD personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tam olarak hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim. ABD'nin Lübnan'da hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir düzenlemeye olan bağlılığını yineledim. Ayrıca İsrail'in Gazze'deki vahim insani koşulları iyileştirmek için attığı ve atmaya devam etmesi gereken adımları ve rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması beklentilerini gözden geçirdim" dedi.