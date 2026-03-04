ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir

Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İsrail\'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
04.03.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İsrail\'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Haber Videosu

ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın Orta Doğu genelinde yaptığı misillemelere yanıt olarak Tahran başta olmak üzere çok sayıda şehre yönelik saldırılarını sürdürüyor. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken bölgede ummadığı bir direnişle karşılaşan ABD ve İsrail'i kara kara düşündürecek bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre İran, dünyadaki hiçbir savunma sistemi onları tespit edemediği görünmez füzelerini sahaya sürüyor.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Günlerdir taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran cephesinden savaşın seyrini değiştirecek bir iddia ortaya atıldı.

ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir

GÖRÜNMEZ FÜZELERİ Mİ KULLANACAK?

Sergilediği direnişle ABD ve İsrail'i şaşkına uğratan Tahran yönetiminin dünyadaki hiçbir savunma sistemi tarafından tespit edilemeyen görünmez füzelerini savaş meydanına süreceği konuşuluyor.

ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokuyor

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan operasyonlarında özellikle radar ve iletişim altyapısının hedef alındığı, uydu görüntüleriyle belgelenen ağır hasarın maliyetinin 2 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

İSRAİL: 24 SAATTE 219 KİŞİ YARALANDI

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında son 24 saatte 219 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği kaydedildi. Açıklamada 7 kişinin panik tedavisi aldığı, 4 kişinin de tıbbi kontrolden geçirildiği aktarıldı. Cumartesi günü başlayan saldırıların ardından toplamda bin 274 kişinin hastanelerden taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, 96 kişinin tedavisinin ise halen hastanelerde devam ettiği bildirildi.

"İRAN'IN YENİ LİDERİ DE HEDEF OLACAK"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son paylaşımda İran'ı tehdit etti ve saldırılara devam edileceğini belirtti. Katz "İran tarafından İsrail'i yok etme planını sürdürmek ve yönetmek, Amerika Birleşik Devletleri'ni, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etmek ve İran halkını bastırmak üzere görevlendirilen her lider, tereddütsüz biçimde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değildir" dedi.

Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir - Son Dakika

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Türk futbolunun bittiğinin özeti Türk futbolunun bittiğinin özeti
Trump’ın İran’a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Süper Lig’de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
07:43
ABD kaç askerini sahaya sürdü ’’Orta Doğu’da görülen en büyük yığınak’’
ABD kaç askerini sahaya sürdü? ''Orta Doğu'da görülen en büyük yığınak''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:10:36. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.