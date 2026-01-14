ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

ABD\'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
14.01.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 17 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 2550'ye yükselirken, ABD'nin günlerdir devam eden tehditlerinin ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA'nın İran kıyılarında uçtuğu bilgisi radara yansıdı. Gelişmenin Başkan Donald Trump'ın "Çok sert önlemler alacağız" çıkışının ardından gelmesi dikkat çekti.

İran'da yaklaşık 17 gündür süren ülke çapındaki protestolarda can kaybına ilişkin rakamlar hızla yükselirken, Washington'dan gelen sert mesajların ardından bölgede tansiyonu artıran yeni bir hareketlilik izlendi. ABD'ye ait MQ-4C Triton tipi yüksek irtifa keşif İHA'sının İran kıyıları açıklarında, Basra Körfezi üzerinde uçuş yaptığına dair takip verileri ve haberler gündeme geldi. Uçuşun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "çok güçlü/sert adımlar" sinyali verdiği açıklamaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Protestolardaki ölü sayısına dair en yüksek ve en güncel değerlendirmelerden biri, ABD merkezli Human Rights Activists News Agency (HRANA) verilerine dayandırılıyor. Buna göre protestolarda en az 2550 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran yönetiminin ise ölü sayısına ilişkin farklı rakamlar telaffuz ettiği; can kayıplarını "terör unsurları ve dış güçlerin yönlendirdiği gruplar"a bağlayan bir söylem kurduğu aktarılıyor. İnternet kesintileri ve iletişim kısıtlamaları nedeniyle sahadaki verilerin bağımsız doğrulanmasının güçleştiği de vurgulanıyor.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

"İRAN'A KARŞI MASADA ÇOK GÜÇLÜ SEÇENEKLER VAR"

ABD cephesinde ise söylem giderek sertleşiyor. Trump, protestoculara destek mesajları verirken İran yönetimine karşı "çok güçlü" seçeneklerin masada olduğu yönünde açıklamalar yaptı; özellikle gözaltına alınanlara yönelik hızlı yargılama ve olası infaz iddiaları üzerinden Tahran'a uyarıda bulunduğu belirtildi. Bu açıklamalar, bölgesel aktörlerin "gerilimin askeri çatışmaya dönüşmemesi" çağrılarının yükseldiği bir dönemde geldi.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

"GÖZETLEME FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR" İDDİASI

Tam da bu atmosferde, MQ-4C Triton uçuşuna ilişkin izleme verileri yeni bir başlık açtı. Açık kaynak uçuş takip verilerine dayandırılan haberlerde, ABD Donanması'na ait Triton'un uluslararası hava sahasında yüksek irtifada seyrederek İran kıyı hattına yakın bölgede gözetleme faaliyeti yürüttüğü öne sürüldü. Bazı yayınlar uçağın "provokasyon" olarak yorumlandığını aktarırken, doğrulanabilen ortak nokta uçuşun Basra Körfezi'ndeki deniz trafiği ve kritik hatlar üzerinde istihbarat-gözetleme (ISR) amaçlı bir tarama niteliği taşıdığı yönünde.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Ortaya çıkan tablo, İran'daki iç krizin yalnızca ülke sınırları içinde kalmadığına işaret ediyor: Sokaktaki öfke büyürken, Tahran'a yönelik uluslararası baskı artıyor; Washington ise hem söylem hem sahadaki askeri/istihbari görünürlük üzerinden "yakından izliyoruz" mesajını güçlendiriyor. Önümüzdeki günlerde hem ölü sayısına dair teyitli verilerin netleşmesi hem de ABD-İran hattındaki gerilimin yeni adımlarla tırmanıp tırmanmayacağı, bölgeyi belirleyecek kritik başlıklar olarak öne çıkıyor.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Çin ve Rusya İran’ın yanında Amerikan ya bunu göze alırmı bilmiyorum. İran’a girmek Venezuela ya girmeye benzemez. Venezuela ABD’nin arka bahçesi trump yanlış sularda yüzüyor. 5 3 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    venezuala çine rusyaya petrol gönderiyordu rusyanın gemilerine el koydu abd geçen abd çin ile rusyayı takar mı ? 2 3
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    adam kafayı takmış 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
X’te erişim krizi Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı X'te erişim krizi! Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı
RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:35:27. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.