ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor

22.03.2022 09:17
ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor

AB üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Pazartesi günü Brüksel'de yaptıkları toplantıda, birliğin yeni savunma stratejisini onayladı: AB önümüzdeki 3 yıl içinde 5 bin kişilik bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı ve savunma alanında ABD'ye daha az bağımlı hale gelmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler yeni savunma stratejisi çerçevesinde önümüzdeki 3 yıl içinde 5 bin kişilik bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı ve savunma alanında ABD'ye daha az bağımlı hale gelmeyi planlıyor.

AB üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Pazartesi günü Brüksel'de yaptıkları toplantıda, birliğin yeni savunma stratejisini onayladı.

Toplantıda yeni stratejik yol haritası kapsamında, 2025 yılına kadar Avrupa'nın "en iyi şekilde eğitilmiş ve kriz durumlarında hızla konuşlanma yeteneğine sahip, 5 bin kişiye kadar bir müdahale gücüne" sahip olması benimsendi.

Müdahale gücü Avrupa Birliği vatandaşlarının çatışma bölgelerinden tahliyesi için kullanılacak. Bu müdahale kuvveti 2025 yılına kadar faaliyete geçecek.

Bu birlik, 15 yıl önce kurulan ancak siyasi irade ve yeterli finansman eksikliği nedeniyle hiçbir zaman faaliyete geçemeyen 1.500 kişilik kuvvete alternatif olacak.

Toplantıda 54 savunma ve dışişleri bakanının üzerinde anlaştığı yeni güvenlik ve savunma işbirliği planı, AB'yi askeri olarak ABD'ye daha az bağımlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Özellikle Afganistan'da Taliban yönetiminin ele geçirdiği Kabil'den tahliyeler konusunda ABD'ye bağımlı hale gelindiğini belirten AB ülkelerinin bakanları, acil müdahale gücünün bu durumun tekrar yaşanmamasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni savunma stratejisi 2030'a kadar olan dönemi kapsayacak. Bu süreçte Avrupa'yı tehdit eden tehlikelerin haritası çıkarılacak ve AB ülkeleri daha yakın savunma işbirliği içerisinde olacak.

AB ülkeleri, şu anda gayri safi yurtiçi hasılalarının ortalama yüzde 1,5'ini ayırdıkları savunma bütçesini de arttıracak.

Ukrayna'dan bağımsız olarak geliştirilmeye başlanmıştı

Toplantıda "Daha düşmanca güvenlik ortamı bizi ileriye doğru büyük bir adım atmaya zorluyor" dense de, yeni savunma stratejisi Ukrayna'daki gelişmelerden önce de konuşuluyordu.

Bu plan 2 yıl önce hazırlanmaya başlandı. Yeni güvenlik ve savunma işbirliği planı bu süreçte Avrupa'nın eksikliklerini ve zayıflıklarını daha açık bir şekilde ortaya koydu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üye devletlerin yeni strateji konusunda anlaşmasını da hızlandırdı.

Avrupa Birliği Dış Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantıdan önce yaptığı açıklamada "Bu, Ukrayna'daki savaşa cevabımız değil, ancak cevabın bir parçası çünkü bizi askeri olarak daha güçlü kılacak" dedi.

Borrell Rusya'nın Ukrayna'da, özellikle de ülkenin güneyindeki liman kenti Mariupol'da ciddi savaş suçları işlediğini söyledi.

Borrell toplantı sonrası yaptığı açıklamada da, Rusya'ya karşı yeni AB yaptırım planları ve petrol boykotu konusunun ele alınmadığını, bu konuların Perşembe günü gerçekleşecek AB liderler zirvesinde konuşulacağını vurguladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek Son dakika haber! Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek Brüksel'de zirveler haftası Brüksel'de zirveler haftası

Avrupa Birliği, Ukrayna, Brüksel, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
09:19 Yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım
09:10 Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor
08:58 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapıldı
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
08:07 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:00 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 09:29:54. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement