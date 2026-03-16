ABD\'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurguladı. Wadephul, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğini söyledi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Dışişleri Bakanı Wadephul, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmak istediklerini belirterek Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenliğin ancak İran ile yürütülecek görüşmeler ve diplomatik çözümle sağlanabileceğini ifade etti.

Wadephul ayrıca Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini söyledi. Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu dile getirdi.

Avrupa için kritik öneme sahip ticari taşımacılığın büyük bölümünün Kızıldeniz üzerinden yapıldığını hatırlatan Wadephul, Aspides misyonunun sınırlı etkisi nedeniyle bu trafiğin tam olarak güvence altına alınamadığını belirtti.

Alman Bakan ayrıca petrol fiyatlarının ancak bölgedeki çatışmanın sona ermesi halinde yeniden normal seviyelere dönebileceğini sözlerine ekledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.