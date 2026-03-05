ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler - Son Dakika
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

05.03.2026 15:52
İran'ın maliyeti 20-50 bin dolar arasında değişen Şahed-136 kamikaze İHA'ları, Körfez'de ABD müttefiklerini milyonlarca dolarlık önleme füzeleri kullanmaya zorlarken savunma sistemlerinin hızla tükenebileceği uyarıları yapılıyor. Şahed-136'nın etkinliğinin artması üzerine ABD'nin de tersine mühendislikle benzer bir sistem geliştirdiği ve hafta sonu ilk kez İran hedeflerine karşı kullandığı belirtiliyor.

İran'ın Şahed-136 "kamikaze" insansız hava araçları, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiklerini yüksek maliyetli hava savunma sistemleri kullanmaya zorluyor. Uzmanlara göre bu durum bölgedeki savunma maliyetlerini hızla artırıyor.

MALİYETİ 20 BİN DOLAR AMA...

Şahed-136 insansız hava araçlarının üretim maliyetinin 20 bin ila 50 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Buna karşılık bu araçları düşürmek için kullanılan önleyici füzelerin maliyetinin 3 milyon ile 12 milyon dolar arasında olduğu ifade ediliyor.

BİNİN ÜZERİNDE İHA TESPİT EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, savaşın başlamasından bu yana 941 İran insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı. Bu saldırılardan 65 İHA'nın ülke topraklarına girdiği ve limanlar, havaalanları, oteller ile veri merkezlerinde hasara yol açtığı bildirildi. ABD yetkilileri ise İran'ın bugüne kadar 2 binden fazla insansız hava aracı fırlattığını belirtti.

STOKLAR TÜKENEBİLİR UYARISI

Savunma uzmanları, İran'ın büyük İHA stoklarına sahip olduğunu ve her hafta yüzlerce yeni araç üretebildiğini ifade ediyor. Bu durumun Körfez ülkelerinde kullanılan füze savunma sistemlerinin hızla tükenmesi riskini artırdığı belirtiliyor. Ayrıca Hizbullah ve Husiler gibi İran'a yakın grupların da saldırılara katılması halinde çok cepheli saldırıların savunma stoklarını kısa sürede tüketebileceği değerlendiriliyor.

ABD DE BENZER BİR SİSTEM GELİŞTİRDİ

Uzmanlara göre düşük maliyetli İHA'lar ile yüksek maliyetli savunma sistemleri arasındaki fark İran'a stratejik avantaj sağlıyor. Şahed-136 sisteminin etkinliğinin artmasıyla ABD'nin de tersine mühendislik yöntemiyle benzer bir sistem geliştirdiği ve hafta sonu ilk kez İran hedeflerine karşı kullandığı ifade ediliyor.

15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
