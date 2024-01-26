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ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika
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ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı

Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan jiletli tellerin sınır görevlilerince kesilmesine izin veren ABD Anayasa Mahkemesi kararı ABD'yi karıştırdı. Teksas Valisi Greg Abbott telleri koymaya devam edeceğini açıklarken, 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp Vali Abbott'a destek verdi. Krize eski başkan Trump da dahil oldu. Trump, ''Tüm eyaletleri, ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeye davet ediyorum'' çağrısında bulundu.

26.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:50
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ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'un, Meksika sınırından göçmen geçişini engellemek için kurduğu jiletli tellerin kesilmesine izin veren ABD Anayasa Mahkemesi ülkede krize neden oldu. 25 cumhuriyetçi eyalet ortak bildiri yayınlayıp Teksas Valisi'ne destek çıkarken bir destek de eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Tüm Amerikalılar halkın egemenliği için Teksas'ın tedbirlerini desteklemelidir. Tüm eyaletleri, ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeye davet ediyorum." dedi.

Meksika'dan yoğun göç alan eyalette Vali Abbott, sınır hattı boyunca dikenli ve jiletli teller kurdu. ABD Anayasa Mahkemesi ise federal (merkezi devlet) sınır görevlilerine, insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle Meksika sınırındaki dikenli ve jiletli telleri kesme veya taşıma yetkisi verdi. Vali Abbott, mahkeme kararını tanımayarak dikenli ve jiletli telleri sınıra koymaya devam edeceğini açıklarken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp Teksas Valisi'ne destek çıktı.

ABD yönetimine başkaldıran Teksas Valisi'ne Trump'tan destek geldi
Teksas Valisi Greg Abbott ve eski ABD Başkanı Donald Trump

"EYALET İŞGAL ALTINDA"

Teksas Valisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın "kanunsuz sınır politikaları" olduğunu ileri sürerek eyaletin göçmenler tarafından "işgal" edildiğini iddia etti. Biden için "kanunsuz başkan" ifadesini kullanan Abbott, "James Madison, Alexander Hamilton ve ABD Anayasası'nı kaleme alan diğer ileri görüşlü liderler, Birleşik Devletler'in, sınırdan milyonlarca yasa dışı göçmen kaçıran karteller gibi yabancı tehditleri durdurmak hususunda hiçbir şey yapmayan kanunsuz başkanların insafına bırakılmaması gerektiğini hesaba katmışlardı." dedi.

TRUMP'TAN TEKSAS VALİSİNE DESTEK: BÜTÜN EYALETLER ULUSAL MUHAFIZLARINI BURAYA GÖNDERMELİ

Ülkede krize neden olan gelişmeye eski ABD Başkanı Trump da müdahil oldu. Vali Abbott'a desteğini belirten Trump, "Tüm Amerikalılar halkın egemenliği için Teksas'ın tedbirlerini desteklemelidir. Tüm eyaletleri, ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeye davet ediyorum." dedi.

ABD yönetimine başkaldıran Teksas Valisi'ne Trump'tan destek geldi

Teksas Valisi Greg Abbott'a destek veren eyaletler(Kırmızı renk ile gösterilenler)

SİLAHLI TRUMP TARAFTARLARI TEKSAS'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Öte yandan silahlı Trump taraftarları, cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen Teksas'a destek olmak amacıyla eyalete doğru yola çıktı. Teksas Ulusal Muhafızları'nın ise Meksika sınırında teyakkuzda olduğu ve sınıra dikenli tel örmeye devam ettiği bildirildi.

ABD\'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (3)
  • Emre Yaşa: Kadir Mısıroğlu söylemişti. Yanıtla 6 8
  • Emre Yaşa: Kadir Mısıroğlu zamanında söylemişti. Yanıtla 6 7
  • Eski Tüfek.: O söylediyse keramet sahibidir ,kesin olur..:) Nostradamus halt etmiş yanında..:)) Yanıtla 2 3

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Son Dakika Dünya ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika


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