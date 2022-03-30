Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken iki ülke arasında barışın yolları aranıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrası önemli bir rol üstlenen Türkiye, iki ülkeyi İstanbul'da barış müzakereleri için görüştürdü. Görüşmeden Rus milyarder Roman Abramoviç'in olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Rus oligark Abramoviç, dün masada kendisine yer ayrılmasına rağmen arkada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile oturmayı tercih etti. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramoviç'in özel sohbeti de kameralara yansıdı.
CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre; Abramoviç, Erdoğan ile kısa görüşmesinde de savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
Son Dakika › Dünya › Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti - Son Dakika