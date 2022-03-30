Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti - Son Dakika
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Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti

30.03.2022 17:53

Rusya ile Ukrayna arasında 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere Rus oligark Roman Abramoviç katılmıştı. Abramoviç, müzakere masasında kendisine ayrılan sandalyeye oturmayıp görüşmeler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü sohbet etti. Bu görüşmede Abramoviç'in, Erdoğan'a savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken iki ülke arasında barışın yolları aranıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrası önemli bir rol üstlenen Türkiye, iki ülkeyi İstanbul'da barış müzakereleri için görüştürdü. Görüşmeden Rus milyarder Roman Abramoviç'in olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'LA AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Rus oligark Abramoviç, dün masada kendisine yer ayrılmasına rağmen arkada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile oturmayı tercih etti. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramoviç'in özel sohbeti de kameralara yansıdı.

İKİ KONUDA TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre; Abramoviç, Erdoğan ile kısa görüşmesinde de savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.

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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereden önce heyetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereden önce heyetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!

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Son Dakika Dünya Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti - Son Dakika


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